Прощание с детством: последний звонок в Абхазии
Последний звонок прозвенел для выпускников Абхазии в среду, 27 мая. 27.05.2026, Sputnik Абхазия
В этом году 154 школы Абхазии окончили 2186 выпускников. На медали претендуют пять человек. Всего в 2026 году в школах республики обучались 29 470 человек.Последний школьный день в учебных заведениях встретили торжественной линейкой. Выпускники подготовили песни и танцевальные номера, послушали напутствия от педагогов и родителей. В фотоленте Sputnik самые яркие эмоции последнего звонка в школах Сухума.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок прозвенел 27 мая в школах Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этом году выпускниками стали более 2000 ребят
© Sputnik / Томас Тхайцук
Одна из традиций последнего школьного дня - роспись на майках выпускников с пожеланиями от друзей и родных
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выпускники прощаются со школой с танцами и песнями
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Президент Абхазии Бадра Гунба посетил торжественную линейку в сухумской десятой школе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выпускницы в одинаковых нарядах фотографируются с классным руководителем
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздник прощания с детством полон смеха и слез
© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок для выпускников звенит из колокольчика в руках первоклассников
© Sputnik / Томас Тхайцук
Некоторые выпускницы на последний звонок подготовили наряды с национальными элементами
© Sputnik / Томас Тхайцук
А абхазский национальный танец - обязательная часть торжества
© Sputnik / Томас Тхайцук
Школьные друзья совсем скоро вступят во взрослую жизнь и станут студентами, а сегодня у них праздник
