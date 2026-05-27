Столкновение сильных женщин: премьера "Марии Стюарт" в Абхазском театре

Режиссер постановки - Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. 27.05.2026, Sputnik Абхазия

Премьера спектакля "Мария Стюарт" по пьесе Фридриха Шиллера состоялась сегодня в Абхазском театре. Работа над новой постановкой в театре шла с февраля этого года. Творческий интерес режиссера Мадины Аргун к пьесе вызвало столкновение двух равноправных личностей, женщин известных всему миру, королевы Англии Елизаветы и королевы Шотландии Марии Стюарт. В постановке задействовано шесть актеров: Заслуженная артистка Абхазии Ира Когония, Элеонора Когония, Заслуженная артистка Абхазии и Южной Осетии Хибла Мукба, Кристина Цимцба, Саид Кокоскерия и Алхас Ферзба.

