https://sputnik-abkhazia.ru/20260527/vizit-prezidenta-rossii-v-kazakhstan-vts-i-voennoe-sotrudnichestvo-1063300389.html

Визит президента России в Казахстан: ВТС и военное сотрудничество

Визит президента России в Казахстан: ВТС и военное сотрудничество

Sputnik Абхазия

Эффективное военное и военно-техническое сотрудничество Республики Казахстан и Российской Федерации отражает совпадение государственных интересов и... 27.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-27T20:30+0300

2026-05-27T20:30+0300

2026-05-27T20:30+0300

россия

казахстан

мнение

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/1b/1063308835_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e57230e021990e0e00c74ac02ee1a36.jpg

Эффективное военное и военно-техническое сотрудничество Республики Казахстан и Российской Федерации отражает совпадение государственных интересов и приоритетов, определяет стратегический характер взаимодействия двух стран на международной арене, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Государственный визит российского президента Владимира Путина в Республику Казахстан 27 – 29 мая позволит укрепить стратегическое партнерство и союзнические отношения – на благо коллективной безопасности всех стран Центральной Азии.Государственный визит Владимира Путина будет очень насыщенным. Потому что синхронизирован с саммитом Евразийского экономического союза в Астане 28 – 29 мая. И потому что состоится на фоне высокой геополитической турбулентности – военных конфликтов в Евразии, активности в регионе ряда стран НАТО, уходящего доминирования США, восходящего могущества КНР, формирования нового мирового порядка. Ожидается подписание ряда документов, касающихся экономического и оборонного сотрудничества Казахстана и России.Важность событий меняет привычный уклад. Служба государственной охраны Казахстана предупредила жителей Астаны об ограничениях на автодорогах, дополнительных мерах безопасности в дни саммита ЕАЭС и государственного визита президента России. Особый акцент восточного гостеприимства – патрулирование неба над Астаной истребительной авиацией Минобороны РК.Стратегическому военному взаимодействию Астаны и Москвы уже 34 года – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан подписан 25 мая 1992 года. Обновленный договор о военно-техническом сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Казахстан заключен в Москве 24 декабря 2013 года. А в 2015-м подписан важнейший договор, позволяющий Министерству обороны Казахстана приобретать боевую технику по внутрироссийским ценам. Российско-казахстанское ВТС в денежном выражении остается тайной, и все же это эквивалент миллиардов долларов, ведь общий объем торговли двух стран вскоре преодолеет планку 30 млрд долларов..Оборонное строительствоИзменения геополитической обстановки в Центрально-Азиатском регионе, новые угрозы безопасности укрепляют взаимодействие Астаны и Москвы в военной сфере. Казахстан является одним из лидеров военного строительства в СНГ. Республика планомерно наращивает обороноспособность, и неуклонно поднимается "вверх по лестнице" в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower. На сегодня – 58 место из 145 возможных. Заметим, это на две ступени выше соседнего Азербайджана. Перевооружение – не самоцель, а требование времени.Казахстан в короткий исторический период создал мобильную, хорошо вооруженную и оснащенную 80-тысячную армию. Москва помогала и помогает готовить военные кадры, создавать лицензионное производство российской военной техники. Экономика Казахстана позволяет направлять значительные средства на перевооружение и расширение боевых возможностей войск. Оборонный бюджет РК 2026 года – 5,8 млрд долларов.Казахстан и Россия имеют общую границу протяженностью 7 500 км, и важнейшие коммуникации, соединяющие Европу со странами Центральной и Южной Азии. Это общее оборонное пространство. Казахстан – огромное по площади государство (2 724 900 км²) с населением 20,5 млн человек, и достаточно компактной для такой территории армией. Однако, развитая Военно-транспортная авиация позволяет в кризисной ситуации поддерживать высокую концентрацию войск во всех округах. Неслучайно Казахстан стал первым заказчиком двух новейших российских военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, опередив другие страны СНГ и заказчиков из дальнего зарубежья.Силы воздушной обороны РК – два истребительных полка (самолеты МиГ-29, МиГ-31), разведывательный полк (Су-24МР), три полка штурмовой авиации (Су-24, Су-25, Су-27), три вертолетных полка. Республику защищают около сотни винтокрылых машин российского производства, включая лучшие в мире ударные Ми-35М. На авиаремонтном заводе № 405 холдинг "Вертолеты России" организовал сборку Ми-8АМТ и Ми-171.Военный потенциал России и Казахстана – важнейшая составляющая потенциала ОДКБ, и сдерживающий фактор от внешней агрессии. Геополитические условия, культурно-историческая близость России и Казахстана создают возможности развития выгодных для ОДКБ интеграционных процессов. Важнейшее направление российско-казахстанского военного сотрудничества – серия ежегодных совместных учений, способствующих укреплению региональной безопасности: "Нерушимое братство", "Мирная Миссия", "Боевое содружество".Объединенная система ПВО – фундаментальная основа стратегического сотрудничества Казахстана, России и других стран СНГ. Система аккумулирует силы и средства 19 авиационных частей, 38 частей зенитных ракетных войск, 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО, трех частей войск радиоэлектронной борьбы. На вооружении Объединенной системы ПВО состоят истребители Су-27, Миг-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, самолеты дальней авиации Ту-22М3, Ту-160, Ту-95МС, вертолеты Ка-27, Ми-8, а также зенитные ракетные комплексы С-200, С-300 и С-400, ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Система действует и развивается более четверти века, а боевой опыт российской СВО ускоряет технологический прогресс.Нет предела всеобъемлющему стратегическому партнерству. Космическое направление ВТС Казахстана и России – совместное использование и развитие потенциала космодрома Байконур (в 2004 году срок аренды РФ продлен до 2050 года), расширение казахстанского участия в совместных научных проектах. Астана ведет также суверенную космическую политику: создан центр подготовки специалистов, научно-производственная база проектирования и строительства космических кораблей. Исторически, географически, экономически и технологически Казахстан и Россия обречены на сотрудничество – на Земле и за ее пределами.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.

россия

казахстан

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

россия, казахстан, мнение, авторы, колумнисты