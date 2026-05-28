https://sputnik-abkhazia.ru/20260528/rol-abkhazii-v-geopolitike-obsudili-na-kruglom-stole-v-sukhume-1063339484.html

Влияние геополитических процессов на Абхазию обсудили на круглом столе в Сухуме

Влияние геополитических процессов на Абхазию обсудили на круглом столе в Сухуме

Sputnik Абхазия

Участники обсудили кризисы на Ближнем Востоке и в мире в целом и их влияние на Абхазию. 28.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-28T21:07+0300

2026-05-28T21:07+0300

2026-05-28T21:07+0300

абхазия

новости

в абхазии

геополитика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/1c/1063340037_20:0:1019:562_1920x0_80_0_0_3495882d904bed66982173f046a798dd.jpg

СУХУМ, 28 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Круглый стол "Абхазия в геополитическом дискусе" прошел в Сухуме.В нем приняли участие абхазские ученые, представители МИД, политические и общественные деятели. Они обсудили обширный спектр актуальных тем. Главными вопросами стали политические процессы, происходящие в мире и, в частности, на Ближнем Востоке, и влияние их Кавказский регион и непосредственно на Абхазию.Директор ЦСЭИ Олег Дамения подчеркнул, что все происходящее в мире не может не иметь отношения к Абхазии. В связи с этим республике необходимо выработать эффективные методы реагирования на внешние угрозы. Доцент кафедры национальных языков АГУ Лана Агрба в своем подробном докладе, в частности выделила тот факт, что современный мир в наши дни переживает "идеальный шторм". Существует множество политико-экономических деструктивных факторов, которые невозможно не заметить – это международные финансовые, технологические и энергетические санкции, колоссальные расходы на военные операции и антивоенные релокации, ухудшение логистических связей, снижение делового оптимизма, заморозка совместных инвестпроектов, кибератаки.На социокультурном уровне происходят ослабление локальных первичных связей, перестают действовать традиционные способы трансляции культурных ценностей, создается ощущение иллюзии искусственного мира, подчеркнула она. Секретарь Священной митрополии Абхазии, теолог Герман Маршан поделился своим видением текущей ситуации в мире в контексте духовного осмысления и истории. Он выразил уверенность в том, что церковные институты Абхазии рождались, крепли и обретали независимость в "горниле катастроф". "Они становились каркасом национальной идентичности в моменты, когда рушились надгосударственные конструкции, большие геополитические образования, в которые была включена и Абхазия", - сказал он. Маршан напомнил о том, что абхазский царь Леон II в период борьбы Византийской империи за выживание сумел обратить глобальный кризис в стратегический триумф своей страны. Пресс-секретарь МИД Абхазии Алиса Барзания отметила, что кризис на Ближнем Востоке давно вышел за рамки локального противостояния и стал частью более широкой трансформации системы международных отношений. Одним из изменений стало постепенное размывание прежней модели глобализации, основанное на доминировании одного центра принятия решений. Она также подчеркнула, что Ближний Восток географически близок Абхазии и все, что там происходит, неминуемо коснется республики. Таким негативным фактором может стать миграция жителей региона в случае продолжительного военно-политического кризиса. При этом Барзания подчеркнула, что у Абхазии на Ближнем Востоке есть партнер - Сирия.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, геополитика