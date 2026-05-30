Дрон ВСУ ударил по энергоблоку №6 Запорожской АЭС
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Дрон ВСУ ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС.В стене энергоблока возникла дыра, но основное оборудование не... 30.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-30T20:47+0300
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Дрон ВСУ ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС.
В стене энергоблока возникла дыра, но основное оборудование не повреждено, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Пострадавших и критических разрушений нет, радиационный фон - в норме.
Лихачев отметил, что это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС – дрон управлялся по оптоволокну, а это исключает случайное попадание.
"Сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины", - отметил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
Он также сказал, что ВСУ раз за разом переходят границы здравого смысла.
"Украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла. Что ожидать дальше? Удары непосредственно по турбине? Реакторному залу? Реактору и системам безопасности?" - подчеркнул он.