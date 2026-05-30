https://sputnik-abkhazia.ru/20260530/dron-vsu-udaril-po-energobloku-6-zaporozhskoy-aes-1063380524.html

Дрон ВСУ ударил по энергоблоку №6 Запорожской АЭС

Дрон ВСУ ударил по энергоблоку №6 Запорожской АЭС

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Дрон ВСУ ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС.В стене энергоблока возникла дыра, но основное оборудование не... 30.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-30T18:20+0300

2026-05-30T18:20+0300

2026-05-30T20:47+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

россия

украина

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/1e/1063380359_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_daf1f038aed5cbcba43a920fbbd10383.jpg

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Дрон ВСУ ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС.В стене энергоблока возникла дыра, но основное оборудование не повреждено, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Пострадавших и критических разрушений нет, радиационный фон - в норме.Лихачев отметил, что это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС – дрон управлялся по оптоволокну, а это исключает случайное попадание.Он также сказал, что ВСУ раз за разом переходят границы здравого смысла."Украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла. Что ожидать дальше? Удары непосредственно по турбине? Реакторному залу? Реактору и системам безопасности?" - подчеркнул он.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, украина