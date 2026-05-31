Геополитика и экономика: почему конфликт на Ближнем Востоке может отразиться на Абхазии
Абхазия ощущает последствия конфликта на Ближнем Востоке, заявила завотделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуна Шатипа. 31.05.2026, Sputnik Абхазия
Специалист дала интервью радио Sputnik."Из Ирана к нам поступали овощи, строительные материалы. Я не скажу, что сейчас есть дефицит, но такого выбора как мы привыкли — не наблюдается. Какие-то изменения мы уже ощущаем, но они не столь критичны", — подчеркнула она.Поэтому, Абхазии нужно быть готовыми к тому, что перемирие США и Ирана может быть недолговечным, добавила экономист.
Геополитика и экономика: почему конфликт на Ближнем Востоке может отразиться на Абхазии
20:00 31.05.2026 (обновлено: 01:39 01.06.2026)
