На одной "волне": Садков о связях российской и абхазской журналистики
17:00 31.05.2026 (обновлено: 01:43 01.06.2026)
© Sputnik / Белла Кварчия
Практические занятия для журналистов Абхазии по использованию ИИ на практике провели Заслуженный журналист России, лауреат премии "Золотое перо России" Галина Сапожникова, замглавного редактора "Комсомольской правды" Павел Садков.
Участники занятий изучили то, как можно автоматизировать рутинные процессы с помощью нейросетей, поговорили о профессиональной этике, протестировали ИИ-инструменты.
Садков подчеркнул, что у российских и абхазских журналистов много общего и одинаковые культурные ценности, а потенциал сотрудничества в этой сфере значительно выше, чем есть сейчас.
В программе обучения также были практикумы по визуализации данных, работе в социальных сетях, созданию мультимедийных проектов с помощью ИИ.
Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.
