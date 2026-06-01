Министр обороны Абхазии совершил объезд воинских частей
11:50 01.06.2026 (обновлено: 12:53 01.06.2026)
Министр обороны Беслан Цвижба совершил объезд воинских частей
Глава ведомства проверил боевую и мобильную готовность, условия быта, пообщался с военнослужащими.
СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Министр обороны Беслан Цвижба совершил объезд воинских частей, сообщает Минобороны Абхазии.
Он проверил боевую и мобильную готовность, условия размещения личного состава, соблюдение регламентов хранения вооружения и военной техники,
Министр также пообщался с военнослужащими. Он отметил важность человеческого потенциала для современной армии и подчеркнул, что соцобеспечение военных — неизменный приоритет.
"В рамках существующих возможностей делается все, чтобы каждый защитник Родины чувствовал заботу государства и мог сосредоточиться на добросовестном выполнении служебных обязанностей", — сказал Цвижба.
