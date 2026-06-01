Не демпинг: Хутаба о причинах занижения цен на отели в Абхазии
© Видео Sputnik
Подписаться
В Абхазии нет демпинга цен на отели в классическом виде, уверен глава Абхазо-российской туристической ассоциации Таращ Хутаба.
По его словам, демпинг – это искусственное занижение цен, когда есть спрос для вытеснения других игроков или маркетингового хода, но, когда спроса нет и занижается цена – это уже рыночная экономика.
Именно из низкого спроса в это время года и из-за дождливой погоды, сегодня в Абхазии есть отели, номера в которых стоят 300-400 рублей в сутки с человека, считает он. При этом забронировать жилье за эту стоимость больше, чем на пару ночей, нельзя.
Из более 30 тысяч номерного фонда Абхазии по заниженной цене продают около 2000, что составляет около 7-8%. Хутаба подчеркнул, что это никак не может повлиять на турпоток и общую ситуацию в экономике.
По его словам, демпинг – это искусственное занижение цен, когда есть спрос для вытеснения других игроков или маркетингового хода, но, когда спроса нет и занижается цена – это уже рыночная экономика.
Именно из низкого спроса в это время года и из-за дождливой погоды, сегодня в Абхазии есть отели, номера в которых стоят 300-400 рублей в сутки с человека, считает он. При этом забронировать жилье за эту стоимость больше, чем на пару ночей, нельзя.
Из более 30 тысяч номерного фонда Абхазии по заниженной цене продают около 2000, что составляет около 7-8%. Хутаба подчеркнул, что это никак не может повлиять на турпоток и общую ситуацию в экономике.