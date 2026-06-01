Поучительная история: премьера спектакля "Хайт, или сказка без конца" в РУСДРАМе

Премьера детского спектакля "Хайт, или сказка без конца" прошла 1 июня на сцене РУСДРАМа. 01.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-01T15:55+0300

Спектакль создан по мотивам абхазской народной сказки. В центре сюжета — история юноши, которого морское божество Хайт забирает к себе в ученики на год. Чтобы вернуть сына домой, отец должен выполнить непростое условие — узнать его среди других юношей.Постановка знакомит зрителей с элементами апсуара — традиционного неписаного кодекса чести, этики и уклада жизни абхазского народа.В спектакле играют выпускники Высшего театрального училища имени Щепкина Лана Ласурия, Астан Джинджолия, Аманда Чепия и воспитанник детской театральной студии "Чик" Константин Воуба. Роль Сказительницы исполняет Екатерина Барышева.Режиссером спектакля выступила Александра Мамкаева, художником — Надежда Осипова. Постановка создана в рамках проекта "Петербургские театральные мастерские" Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

