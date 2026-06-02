https://sputnik-abkhazia.ru/20260602/bumazhnaya-rabota-1063432669.html

Бумажная работа

Бумажная работа

Sputnik Абхазия

Одним из первых президентских указов Бадры Гунба после инаугурации в апреле 2025 года была утверждена структура Кабмина.Руководство:▪️Премьер-министр;▪️Четыре... 02.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-02T15:49+0300

2026-06-02T15:49+0300

2026-06-02T16:58+0300

абхазия

социальные сети

мнение

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/1e/1061985488_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_bc7e970c5203b36376d25b1712590efa.jpg

Одним из первых президентских указов Бадры Гунба после инаугурации в апреле 2025 года была утверждена структура Кабмина.Руководство:▪️Премьер-министр;▪️Четыре вице-премьера.Центральных органов госуправления — 33:▪️Министерств — 15;▪️Госкомитетов — 9;▪️Госуправлений и служб — 9.Эта госмашина нагенерила в 2025 году 642 нормативно-правовых акта.Если сравнить с 2021 годом, то постановлений и распоряжений было издано в два раза больше. В десятилетней ретроспективе пиковым показателем может похвастаться только 2019 год с 501 актом, а самым "скудным" можно считать 2017-й — всего 292 документа.Соотношение постановлений и распоряжений в прошлом году было в пользу последних — 376 против 266. Только в 2021 году было наоборот.В массе своей, а это 56%, распоряжения касались земельных отношений — 38% и кадров — 14%. Любопытно, что "турбулентный" 2024-й и "спокойный" 2025-й показали практически количественный паритет по актам в земельной сфере, а вот, кадровый вопрос дал девятикратный рост — это можно объяснить тем, что после выборов была значительно обновлена вся вертикаль.На поле постановлений львиная доля — 54% — пришлась на госуправление и социально-экономический блок — 33% и 21% соответственно. Наибольшая динамика была именно в сфере государственных органов — в четыре раза больше документов, чем в 2024 году, вторыми следуют акты в области международных отношений — двукратный рост. А вот издание документов в вопросах госфинансов было самым низким за последние пять лет.Правительство в прошлом году выступило с 51 законопроектом. Больше половины пришлось на бюджет — 31% и экономику — 24%.Абхазские литерный

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, социальные сети, мнение