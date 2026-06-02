Бумажная работа
15:49 02.06.2026 (обновлено: 16:58 02.06.2026)
Одним из первых президентских указов Бадры Гунба после инаугурации в апреле 2025 года была утверждена структура Кабмина.
Руководство:
▪️Премьер-министр;
▪️Четыре вице-премьера.
Центральных органов госуправления — 33:
▪️Министерств — 15;
▪️Госкомитетов — 9;
▪️Госуправлений и служб — 9.
Эта госмашина нагенерила в 2025 году 642 нормативно-правовых акта.
Если сравнить с 2021 годом, то постановлений и распоряжений было издано в два раза больше. В десятилетней ретроспективе пиковым показателем может похвастаться только 2019 год с 501 актом, а самым "скудным" можно считать 2017-й — всего 292 документа.
Соотношение постановлений и распоряжений в прошлом году было в пользу последних — 376 против 266. Только в 2021 году было наоборот.
В массе своей, а это 56%, распоряжения касались земельных отношений — 38% и кадров — 14%. Любопытно, что "турбулентный" 2024-й и "спокойный" 2025-й показали практически количественный паритет по актам в земельной сфере, а вот, кадровый вопрос дал девятикратный рост — это можно объяснить тем, что после выборов была значительно обновлена вся вертикаль.
На поле постановлений львиная доля — 54% — пришлась на госуправление и социально-экономический блок — 33% и 21% соответственно.
Наибольшая динамика была именно в сфере государственных органов — в четыре раза больше документов, чем в 2024 году, вторыми следуют акты в области международных отношений — двукратный рост.
А вот издание документов в вопросах госфинансов было самым низким за последние пять лет.
Правительство в прошлом году выступило с 51 законопроектом. Больше половины пришлось на бюджет — 31% и экономику — 24%.