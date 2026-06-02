Бумажная работа

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аицлабра «Аԥсны абжьгара ҟанаҵоит»: иалкаахаз еиҭарҳәоит рпроеткқәа ртәы
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥсни Урыстәылеи ракадемиақәа русеицура: Зураб Џьапуа иҿцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Такие обстоятельства
Истории героев и планетарий: разговор с руководителями образовательных проектов
14:04
19 мин
Интервью
Когда наступит лето в Абхазии: комментарий специалиста
14:23
6 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Абхазский туррынок: риски для малого бизнеса или сезонные колебания?
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аицлабра "Аԥсны абжьгара ҟанаҵоит": иалкаахаз еиҭарҳәоит рпроеткқәа ртәы
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Абхазский туррынок: риски для малого бизнеса или сезонные колебания?
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аицлабра "Аԥсны абжьгара ҟанаҵоит": иалкаахаз еиҭарҳәоит рпроеткқәа ртәы
21:04
25 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Абхазский туррынок: риски для малого бизнеса или сезонные колебания?
21:34
26 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Жәларбжьаратәи ашәарҭадара иазкны Берлин имҩаԥган аконференциа: Аԥсны ахаҭарнак лцәажәара
13:04
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҽтәы спорт азы ашколхәыҷқәа реиндаҭлара: Џьарназ Бениа ицәажәара
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарашықәс аихшьаалақәа: Гагра араион аҵараҟәша аиҳабы лцәажәара
13:33
14 мин
Аиҿцәажәара
Зысасгәашә аарту Аԥсны: аицлабраҿы зпроект алкаахаз лцәажәара
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Состояние и перспективы оздоровительного туризма в Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Потребительский надзор в Абхазии: проверки перед туристическим сезоном
14:33
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Аиҿцәажәара
Абиԥарақәа ргәалашәара: Жәларбжьаратәи арра-ҭоурыхтә фестиваль мҩаԥгахоит Аҟәа
18:17
3 мин
Аиҿцәажәара
Жәларбжьаратәи ашәарҭадара иазкын Берлин имҩаԥгаз аконференциа: Аԥсны ахаҭарнак лыҿцәажәара
18:20
14 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Турбаза
Состояние и перспективы оздоровительного туризма в Абхазии
18:49
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260602/bumazhnaya-rabota-1063432669.html
Бумажная работа
Бумажная работа
Sputnik Абхазия
Одним из первых президентских указов Бадры Гунба после инаугурации в апреле 2025 года была утверждена структура Кабмина.Руководство:▪️Премьер-министр;▪️Четыре... 02.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-02T15:49+0300
2026-06-02T16:58+0300
абхазия
социальные сети
мнение
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/1e/1061985488_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_bc7e970c5203b36376d25b1712590efa.jpg
Одним из первых президентских указов Бадры Гунба после инаугурации в апреле 2025 года была утверждена структура Кабмина.Руководство:▪️Премьер-министр;▪️Четыре вице-премьера.Центральных органов госуправления — 33:▪️Министерств — 15;▪️Госкомитетов — 9;▪️Госуправлений и служб — 9.Эта госмашина нагенерила в 2025 году 642 нормативно-правовых акта.Если сравнить с 2021 годом, то постановлений и распоряжений было издано в два раза больше. В десятилетней ретроспективе пиковым показателем может похвастаться только 2019 год с 501 актом, а самым "скудным" можно считать 2017-й — всего 292 документа.Соотношение постановлений и распоряжений в прошлом году было в пользу последних — 376 против 266. Только в 2021 году было наоборот.В массе своей, а это 56%, распоряжения касались земельных отношений — 38% и кадров — 14%. Любопытно, что "турбулентный" 2024-й и "спокойный" 2025-й показали практически количественный паритет по актам в земельной сфере, а вот, кадровый вопрос дал девятикратный рост — это можно объяснить тем, что после выборов была значительно обновлена вся вертикаль.На поле постановлений львиная доля — 54% — пришлась на госуправление и социально-экономический блок — 33% и 21% соответственно. Наибольшая динамика была именно в сфере государственных органов — в четыре раза больше документов, чем в 2024 году, вторыми следуют акты в области международных отношений — двукратный рост. А вот издание документов в вопросах госфинансов было самым низким за последние пять лет.Правительство в прошлом году выступило с 51 законопроектом. Больше половины пришлось на бюджет — 31% и экономику — 24%.Абхазские литерный
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/1e/1061985488_318:0:2238:1440_1920x0_80_0_0_fb38ea376f63bc2da2c7bc2c6fb572bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, социальные сети, мнение
абхазия, социальные сети, мнение

Бумажная работа

15:49 02.06.2026 (обновлено: 16:58 02.06.2026)
© Sputnik Кабмин
Кабмин - Sputnik Абхазия, 1920, 02.06.2026
© Sputnik
Подписаться

Одним из первых президентских указов Бадры Гунба после инаугурации в апреле 2025 года была утверждена структура Кабмина.

Руководство:

▪️Премьер-министр;
▪️Четыре вице-премьера.

Центральных органов госуправления — 33:

▪️Министерств — 15;
▪️Госкомитетов — 9;
▪️Госуправлений и служб — 9.

Эта госмашина нагенерила в 2025 году 642 нормативно-правовых акта.

Если сравнить с 2021 годом, то постановлений и распоряжений было издано в два раза больше. В десятилетней ретроспективе пиковым показателем может похвастаться только 2019 год с 501 актом, а самым "скудным" можно считать 2017-й — всего 292 документа.

Соотношение постановлений и распоряжений в прошлом году было в пользу последних — 376 против 266. Только в 2021 году было наоборот.

В массе своей, а это 56%, распоряжения касались земельных отношений — 38% и кадров — 14%. Любопытно, что "турбулентный" 2024-й и "спокойный" 2025-й показали практически количественный паритет по актам в земельной сфере, а вот, кадровый вопрос дал девятикратный рост — это можно объяснить тем, что после выборов была значительно обновлена вся вертикаль.

На поле постановлений львиная доля — 54% — пришлась на госуправление и социально-экономический блок — 33% и 21% соответственно.

Наибольшая динамика была именно в сфере государственных органов — в четыре раза больше документов, чем в 2024 году, вторыми следуют акты в области международных отношений — двукратный рост.

А вот издание документов в вопросах госфинансов было самым низким за последние пять лет.

Правительство в прошлом году выступило с 51 законопроектом. Больше половины пришлось на бюджет — 31% и экономику — 24%.
Абхазские литерный
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0