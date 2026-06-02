Лето в Абхазии: куда и зачем?

Гагрский район и в этом сезоне перекрывает 70% спроса на летний отдых. 02.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-02T15:46+0300

2026-06-02T15:46+0300

2026-06-02T17:03+0300

Гагрский район и в этом сезоне перекрывает 70% спроса на летний отдых.Конечно, основными точками притяжения остаются Гагра и Пицунда, но внутри территории обозначился интересный игрок — Цандрипш. Он, по мнению одного из российских туроператоров, привлекает новыми современными объектами и камерной атмосферой морского отдыха. Здесь прижились форматы небольших бутик-отелей и эко-комплексов до 50 номеров. При этом он не изолирует своих гостей — если захочется встряхнуться и потусить, то в нескольких минутах езды Гагра, а до границы 5 км и выбирай на свой вкус развлечения в Сочи. С логистикой попроще. На экскурсию свозят в любую точку страны, а если на своей машине, то здесь уже каждый "сам себе режиссер".Гагра — это курортная классика со всеми плюсами и минусами, но в ней все есть, все разнообразно, все под рукой, но при этом очень оживленно и шумно. Еще в Гагре отельеры довольно гибко подходят к продажам. Некоторые предлагают на июнь скидки в 15%, да еще готовы бесплатно разместить детей на дополнительных местах, разумеется.Восточная часть страны еще остается неизведанной территорией, тем и интереснее, но это уже для активных путешественников, которые не зациклены на пляже.У Сухума, как и у соседнего с ним Нового Афона, есть своя преданная аудитория. Пляж здесь как бы идет бонусом для тех, кто ловит кайф от истории, архитектуры, местного неповторимого вайба и долгих прогулок. С последними, правда, пока не очень – идет масштабная реконструкция столичной набережной, но это лишь часть.Какие же прогнозы на сезон? Отмечается, что глубина бронирования по Абхазии высокая — туры приобретаются где-то за четыре месяца до заезда. Продолжительность отдыха в среднем девять ночей. По летним месяцам поток распределился довольно равномерно с поступательным ростом, достигнув пика, как обычно, в августе.Абхазские литерный

