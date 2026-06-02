Ярко, весело и громко: День защиты детей в Сухуме

Большую часть программы Дня защиты детей в Сухуме пришлось отложить на один день, так как погода 1 июня была далека от летней. Это не помешало детям и их родителям повеселиться 2 июня. Например, в парке имени Тараса Шамба были организованы театрализованное шоу с участием аниматоров, интерактивные и спортивные игры и различные конкурсы.Детей угощали сладостями, раскрашивали их лица ярким аквагримом. Кроме того, прошли мастер-классы по лепке из глины и пластилина, вышивке и вязанию. В завершение мероприятия состоялся детская дискотека. Также в парке прошло научно-развлекательное шоу от проекта "А наука?". Руководитель проекта, победительница "Новых медиа Абхазии" Рада Чачава пояснила, что цель — популяризация науки среди подрастающего поколения.
Организатор развлекательной программы — Управление образования администрации Сухума.
Большую часть программы Дня защиты детей в Сухуме пришлось отложить на один день, так как погода 1 июня была далека от летней.
Это не помешало детям и их родителям повеселиться 2 июня. Например, в парке имени Тараса Шамба были организованы театрализованное шоу с участием аниматоров, интерактивные и спортивные игры и различные конкурсы.
Детей угощали сладостями, раскрашивали их лица ярким аквагримом. Кроме того, прошли мастер-классы по лепке из глины и пластилина, вышивке и вязанию. В завершение мероприятия состоялся детская дискотека.
Также в парке прошло научно-развлекательное шоу от проекта "А наука?". Руководитель проекта, победительница "Новых медиа Абхазии" Рада Чачава пояснила, что цель — популяризация науки среди подрастающего поколения.