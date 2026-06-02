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Ярко, весело и громко: День защиты детей в Сухуме
Ярко, весело и громко: День защиты детей в Сухуме
Sputnik Абхазия
Организатор развлекательной программы — Управление образования администрации Сухума. 02.06.2026, Sputnik Абхазия
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Большую часть программы Дня защиты детей в Сухуме пришлось отложить на один день, так как погода 1 июня была далека от летней. Это не помешало детям и их родителям повеселиться 2 июня. Например, в парке имени Тараса Шамба были организованы театрализованное шоу с участием аниматоров, интерактивные и спортивные игры и различные конкурсы.Детей угощали сладостями, раскрашивали их лица ярким аквагримом. Кроме того, прошли мастер-классы по лепке из глины и пластилина, вышивке и вязанию. В завершение мероприятия состоялся детская дискотека. Также в парке прошло научно-развлекательное шоу от проекта "А наука?". Руководитель проекта, победительница "Новых медиа Абхазии" Рада Чачава пояснила, что цель — популяризация науки среди подрастающего поколения.
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мультимедиа, фото , абхазия, фото, сухум, день защиты детей, дети
мультимедиа, фото , абхазия, фото, сухум, день защиты детей, дети

Ярко, весело и громко: День защиты детей в Сухуме

21:43 02.06.2026
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Организатор развлекательной программы — Управление образования администрации Сухума.
Большую часть программы Дня защиты детей в Сухуме пришлось отложить на один день, так как погода 1 июня была далека от летней.
Это не помешало детям и их родителям повеселиться 2 июня. Например, в парке имени Тараса Шамба были организованы театрализованное шоу с участием аниматоров, интерактивные и спортивные игры и различные конкурсы.
Детей угощали сладостями, раскрашивали их лица ярким аквагримом. Кроме того, прошли мастер-классы по лепке из глины и пластилина, вышивке и вязанию. В завершение мероприятия состоялся детская дискотека.
Также в парке прошло научно-развлекательное шоу от проекта "А наука?". Руководитель проекта, победительница "Новых медиа Абхазии" Рада Чачава пояснила, что цель — популяризация науки среди подрастающего поколения.
© Sputnik / Томас Тхайцук

День защиты детей отметили в Сухуме весело и шумно.

День защиты детей отметили в Сухуме весело и шумно. - Sputnik Абхазия
1/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

День защиты детей отметили в Сухуме весело и шумно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На этот раз праздник продлились два дня. Часть мероприятий перенесли на 2 июня из-за непогоды.

На этот раз праздник продлились два дня. Часть мероприятий перенесли на 2 июня из-за непогоды. - Sputnik Абхазия
2/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

На этот раз праздник продлились два дня. Часть мероприятий перенесли на 2 июня из-за непогоды.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В числе мероприятий - соревнования по гонкам с препятствиями "Лига юных атлетов - 2026"

В числе мероприятий - соревнования по гонкам с препятствиями &quot;Лига юных атлетов - 2026&quot; - Sputnik Абхазия
3/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

В числе мероприятий - соревнования по гонкам с препятствиями "Лига юных атлетов - 2026"

© Sputnik / Томас Тхайцук

в них приняли участие школьники 10-15 лет. Они состязались в прохождении 10 видов препятствий и в беге на дистанции 150 метров.

в них приняли участие школьники 10-15 лет. Они состязались в прохождении 10 видов препятствий и в беге на дистанции 150 метров. - Sputnik Абхазия
4/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

в них приняли участие школьники 10-15 лет. Они состязались в прохождении 10 видов препятствий и в беге на дистанции 150 метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А в Государственном русском театре имени Искандера состоялась премьера спектакля "Хайт, или сказка без конца".

А в Государственном русском театре имени Искандера состоялась премьера спектакля &quot;Хайт, или сказка без конца&quot;. - Sputnik Абхазия
5/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

А в Государственном русском театре имени Искандера состоялась премьера спектакля "Хайт, или сказка без конца".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети соревновались в ловкости и выносливости.

Дети соревновались в ловкости и выносливости. - Sputnik Абхазия
6/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети соревновались в ловкости и выносливости.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые старались продемонстрировать свою меткость.

Некоторые старались продемонстрировать свою меткость. - Sputnik Абхазия
7/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые старались продемонстрировать свою меткость.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В парке имени Тараса Шамба также прошла выставка детских рисунков.

В парке имени Тараса Шамба также прошла выставка детских рисунков. - Sputnik Абхазия
8/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

В парке имени Тараса Шамба также прошла выставка детских рисунков.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Детей и их родителей развлекали аниматоры в костюмах сказочных персонажей.

Детей и их родителей развлекали аниматоры в костюмах сказочных персонажей. - Sputnik Абхазия
9/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Детей и их родителей развлекали аниматоры в костюмах сказочных персонажей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Интерактивные игры помогают развивать моторику, мышление и заводить друзей.

Интерактивные игры помогают развивать моторику, мышление и заводить друзей. - Sputnik Абхазия
10/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Интерактивные игры помогают развивать моторику, мышление и заводить друзей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В праздник провели мастер-классы по лепке, шитью, вышиванию и рисованию.

В праздник провели мастер-классы по лепке, шитью, вышиванию и рисованию. - Sputnik Абхазия
11/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

В праздник провели мастер-классы по лепке, шитью, вышиванию и рисованию.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник посетили сотни жителей и гостей Сухума.

Праздник посетили сотни жителей и гостей Сухума. - Sputnik Абхазия
12/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник посетили сотни жителей и гостей Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ловкость ног и никакого мошенничества.

Ловкость ног и никакого мошенничества. - Sputnik Абхазия
13/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ловкость ног и никакого мошенничества.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные красавицы учатся вязать.

Юные красавицы учатся вязать. - Sputnik Абхазия
14/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные красавицы учатся вязать.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Танцы под веселую музыку подняли настроение детям.

Танцы под веселую музыку подняли настроение детям. - Sputnik Абхазия
15/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Танцы под веселую музыку подняли настроение детям.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Шарики – неотъемлемый атрибут детского праздника.

Шарики – неотъемлемый атрибут детского праздника. - Sputnik Абхазия
16/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шарики – неотъемлемый атрибут детского праздника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед виновниками торжества и их родителями выступила вокальные и танцевальные коллективы.

Перед виновниками торжества и их родителями выступила вокальные и танцевальные коллективы. - Sputnik Абхазия
17/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед виновниками торжества и их родителями выступила вокальные и танцевальные коллективы.

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