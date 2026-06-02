https://sputnik-abkhazia.ru/20260602/yarko-veselo-i-gromko-den-zaschity-detey-v-sukhume-1063436251.html

Ярко, весело и громко: День защиты детей в Сухуме

Ярко, весело и громко: День защиты детей в Сухуме

Sputnik Абхазия

Организатор развлекательной программы — Управление образования администрации Сухума. 02.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-02T21:43+0300

2026-06-02T21:43+0300

2026-06-02T21:43+0300

в абхазии

мультимедиа

фото

абхазия

сухум

день защиты детей

дети

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/02/1063433934_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8c68f91ccbe3717dd7b32203d4075ac0.jpg

Большую часть программы Дня защиты детей в Сухуме пришлось отложить на один день, так как погода 1 июня была далека от летней. Это не помешало детям и их родителям повеселиться 2 июня. Например, в парке имени Тараса Шамба были организованы театрализованное шоу с участием аниматоров, интерактивные и спортивные игры и различные конкурсы.Детей угощали сладостями, раскрашивали их лица ярким аквагримом. Кроме того, прошли мастер-классы по лепке из глины и пластилина, вышивке и вязанию. В завершение мероприятия состоялся детская дискотека. Также в парке прошло научно-развлекательное шоу от проекта "А наука?". Руководитель проекта, победительница "Новых медиа Абхазии" Рада Чачава пояснила, что цель — популяризация науки среди подрастающего поколения.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мультимедиа, фото , абхазия, фото, сухум, день защиты детей, дети