https://sputnik-abkhazia.ru/20260604/fsb-sorvala-operatsiyu-po-krazhe-dannykh-so-smartfonov-chinovnikov-1063480344.html
ФСБ сорвала операцию по краже данных со смартфонов чиновников
ФСБ сорвала операцию по краже данных со смартфонов чиновников
Sputnik Абхазия
Благодаря вредноносному ПО западные спецслужбы получали содержимое переписок, прослушивали разговоры, собирали данные о геолокации, контактах и окружающей... 04.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-04T14:16+0300
2026-06-04T14:16+0300
2026-06-04T15:56+0300
новости
россия
фсб
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/13/1045357060_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_590b39bc5b4d198dfa6da6f8b3237c85.jpg
СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Сотрудники ФСБ сорвали операцию иностранных спецслужб, внедрявших на телефоны российских высокопоставленных чиновников вредоносное ПО для слежки за ними. Об этом сообщили в ведомстве.В операции участвовали несколько стран, информацию с телефонов пользователей получали с помощью разработок американских IT-компаний Fastly и Cloudflare.В ФСБ добавили, что чиновники, за которыми следили спецслужбы, регулярно попадают в санкционные списки США и Европейского Союза.Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/13/1045357060_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5b7fc594a282c22a09324bb1d75cef1a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, россия, фсб
ФСБ сорвала операцию по краже данных со смартфонов чиновников
14:16 04.06.2026 (обновлено: 15:56 04.06.2026)
Благодаря вредноносному ПО западные спецслужбы получали содержимое переписок, прослушивали разговоры, собирали данные о геолокации, контактах и окружающей обстановке.
СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Сотрудники ФСБ сорвали операцию иностранных спецслужб, внедрявших на телефоны российских высокопоставленных чиновников вредоносное ПО для слежки за ними. Об этом сообщили в ведомстве.
"Попытки <...> осуществлялись через скрытый доступ к содержимому переписки, прослушивание телефонных переговоров, акустический и видеоконтроль обстановки вокруг устройств, а также сбор данных о геолокации и контактах", — говорится в заявлении ведомства.
В операции участвовали несколько стран, информацию с телефонов пользователей получали с помощью разработок американских IT-компаний Fastly и Cloudflare.
В ФСБ добавили, что чиновники, за которыми следили спецслужбы, регулярно попадают в санкционные списки США и Европейского Союза.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.