https://sputnik-abkhazia.ru/20260604/fsb-sorvala-operatsiyu-po-krazhe-dannykh-so-smartfonov-chinovnikov-1063480344.html

ФСБ сорвала операцию по краже данных со смартфонов чиновников

ФСБ сорвала операцию по краже данных со смартфонов чиновников

Sputnik Абхазия

Благодаря вредноносному ПО западные спецслужбы получали содержимое переписок, прослушивали разговоры, собирали данные о геолокации, контактах и окружающей... 04.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-04T14:16+0300

2026-06-04T14:16+0300

2026-06-04T15:56+0300

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СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Сотрудники ФСБ сорвали операцию иностранных спецслужб, внедрявших на телефоны российских высокопоставленных чиновников вредоносное ПО для слежки за ними. Об этом сообщили в ведомстве.В операции участвовали несколько стран, информацию с телефонов пользователей получали с помощью разработок американских IT-компаний Fastly и Cloudflare.В ФСБ добавили, что чиновники, за которыми следили спецслужбы, регулярно попадают в санкционные списки США и Европейского Союза.Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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