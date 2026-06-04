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К чему могут привести идеи избирательной цензуры
К чему могут привести идеи избирательной цензуры
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Сухумская кофейня 04.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-04T11:42+0300
2026-06-04T11:47+0300
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Сухумская кофейняЧем ближе парламентские выборы, тем мрачнее мысли некоторых народных избранников. Непопулярность отдельных депутатов в народе ставит под вопрос их политическое будущее. Именно поэтому уже сейчас некоторые силы продвигают идеи избирательной цензуры. Например, те, кто годами находится во власти, хотят запретить доступ к парламентской работе молодому поколению - всем, кто младше 30 лет. Или всем, кто в силу разных причин, пишет с ошибками на абхазском языке. Или всем, кто жил в России более двух месяцев в году.Именно так отсекаются искренние, порядочные люди, которые могут и хотят внести новые идеи в управление нашего государства, которые способны выдвигать интересные инициативы, применять новые технологии в госуправлении.Хочется задать вопрос инициаторам данных ограничений: если вы уверены в своей правоте, то почему боитесь открытой и честной конкуренции? Сегодня на наших глазах происходят закулисные игры, которые безусловно отразятся на результатах нашего волеизъявления. Мы бы хотели, чтобы их инициаторы всё же задали себе вопрос: что важнее - развитие государства или собственное благополучие? Мы надеемся, что те, кто боится лишится статуса депутата и продвигает подобные инициативы осознают, что благополучия можно добиться только всем вместе, сообща. Что залогом благополучия одного является благополучие всех. Что только когда вся страна будет жить хорошо, то только тогда каждый её гражданин будет жить хорошо.Надеемся, всё же таких народных избранников в Народном Собрании меньшинство.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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абхазия, социальные сети, мнение
абхазия, социальные сети, мнение

К чему могут привести идеи избирательной цензуры

11:42 04.06.2026 (обновлено: 11:47 04.06.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукНародное Собрание Абхазии
Народное Собрание Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.06.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сухумская кофейня
Чем ближе парламентские выборы, тем мрачнее мысли некоторых народных избранников. Непопулярность отдельных депутатов в народе ставит под вопрос их политическое будущее. Именно поэтому уже сейчас некоторые силы продвигают идеи избирательной цензуры.

Например, те, кто годами находится во власти, хотят запретить доступ к парламентской работе молодому поколению - всем, кто младше 30 лет. Или всем, кто в силу разных причин, пишет с ошибками на абхазском языке. Или всем, кто жил в России более двух месяцев в году.

Именно так отсекаются искренние, порядочные люди, которые могут и хотят внести новые идеи в управление нашего государства, которые способны выдвигать интересные инициативы, применять новые технологии в госуправлении.

Хочется задать вопрос инициаторам данных ограничений: если вы уверены в своей правоте, то почему боитесь открытой и честной конкуренции?

Сегодня на наших глазах происходят закулисные игры, которые безусловно отразятся на результатах нашего волеизъявления. Мы бы хотели, чтобы их инициаторы всё же задали себе вопрос: что важнее - развитие государства или собственное благополучие?

Мы надеемся, что те, кто боится лишится статуса депутата и продвигает подобные инициативы осознают, что благополучия можно добиться только всем вместе, сообща. Что залогом благополучия одного является благополучие всех. Что только когда вся страна будет жить хорошо, то только тогда каждый её гражданин будет жить хорошо.

Надеемся, всё же таких народных избранников в Народном Собрании меньшинство.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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