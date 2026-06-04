Отдых в Абхазии кладет на лопатки отдых в любой другой стране
11:37 04.06.2026 (обновлено: 11:48 04.06.2026)
© Sputnik / Томас Тхайцук/
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По стоимости, да. Республика не просто входит в первую пятерку самых недорогих направлений на лето, но и возглавляет эту курортную "звездочку".
Итак, берем тур для двоих на 9 ночей, с перелетом и завтраками — "все включено" в этой компании только у Турции и Египта — отель не ниже "четверки".
Найти предложение подешевле можно в столице — от 95 тыс., а самый высокий стартовый ценник зафиксирован в Гагре — от 107 тыс.
Следующим после Абхазии по доступности прайса стал Китай. Не материковый. Отдых на Хайнане стартует 99 тыс. Но и перелет из Москвы очень-очень долгий.
Кто еще в пятерке? Таиланд, Египет и Турция. Причем, у последней начальный ценник тяжелее любого из пятерки где-то на треть.
Итак, берем тур для двоих на 9 ночей, с перелетом и завтраками — "все включено" в этой компании только у Турции и Египта — отель не ниже "четверки".
Найти предложение подешевле можно в столице — от 95 тыс., а самый высокий стартовый ценник зафиксирован в Гагре — от 107 тыс.
Следующим после Абхазии по доступности прайса стал Китай. Не материковый. Отдых на Хайнане стартует 99 тыс. Но и перелет из Москвы очень-очень долгий.
Кто еще в пятерке? Таиланд, Египет и Турция. Причем, у последней начальный ценник тяжелее любого из пятерки где-то на треть.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.