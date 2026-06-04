https://sputnik-abkhazia.ru/20260604/otdykh-v-abkhazii-kladet-na-lopatki-otdykh-v-lyuboy-drugoy-strane-1063472898.html

Отдых в Абхазии кладет на лопатки отдых в любой другой стране

Отдых в Абхазии кладет на лопатки отдых в любой другой стране

Sputnik Абхазия

Абхазские литерный 04.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-04T11:37+0300

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Абхазские литерный По стоимости, да. Республика не просто входит в первую пятерку самых недорогих направлений на лето, но и возглавляет эту курортную "звездочку".Итак, берем тур для двоих на 9 ночей, с перелетом и завтраками — "все включено" в этой компании только у Турции и Египта — отель не ниже "четверки".Найти предложение подешевле можно в столице — от 95 тыс., а самый высокий стартовый ценник зафиксирован в Гагре — от 107 тыс.Следующим после Абхазии по доступности прайса стал Китай. Не материковый. Отдых на Хайнане стартует 99 тыс. Но и перелет из Москвы очень-очень долгий. Кто еще в пятерке? Таиланд, Египет и Турция. Причем, у последней начальный ценник тяжелее любого из пятерки где-то на треть.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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