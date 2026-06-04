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В ускоренном темпе: Бебия о повышении и выплате пособий в Абхазии
В ускоренном темпе: Бебия о повышении и выплате пособий в Абхазии
Sputnik Абхазия
Пособия за последние годы существенно повысились в Абхазии за счет профицита бюджета, отметил в беседе с ведущим радио Sputnik глава Фонда соцстрахования Бакур... 04.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-04T22:06+0300
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Пособия за последние годы существенно повысились в Абхазии за счет профицита бюджета, отметил в беседе с ведущим радио Sputnik глава Фонда соцстрахования Бакур Бебия.С 1 мая за рождение ребенка работающие родители будут получать 42 тысячи рублей – было 35, а по уходу за ребенком возрастом до полутора лет – с 7 тысяч до 10 тысяч рублей.Кроме того, к сентябрю 2026 года планируется еще раз повысить пособие за рождение ребенка для работающих граждан до 50 тысяч рублей.Подробнее в видео Sputnik.
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абхазия, новости, пособия, социальные пособия, видео, мультимедиа, видео
В ускоренном темпе: Бебия о повышении и выплате пособий в Абхазии
Пособия за последние годы существенно повысились в Абхазии за счет профицита бюджета, отметил в беседе с ведущим радио Sputnik глава Фонда соцстрахования Бакур Бебия.
С 1 мая за рождение ребенка работающие родители будут получать 42 тысячи рублей – было 35, а по уходу за ребенком возрастом до полутора лет – с 7 тысяч до 10 тысяч рублей.
Кроме того, к сентябрю 2026 года планируется еще раз повысить пособие за рождение ребенка для работающих граждан до 50 тысяч рублей.
Подробнее в видео Sputnik.