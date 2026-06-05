

Доклады также зачитают президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Танзании Самия Сулуху Хасан, зампредседателя КНР Хань Чжэн, министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд.



В мероприятии примут участие лидеры и представители стран-участниц ПМЭФ, в числе которых президент Абхазии Бадра Гунба.



ПМЭФ продлится до 6 июня, его тема "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". В форуме принимает участие делегация из Абхазии во главе с президентом. Всего событие собрало около 20 000 гостей из 50 стран, в том числе официальная делегация из США.