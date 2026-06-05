https://sputnik-abkhazia.ru/20260605/vladimir-putin-vystupit-na-plenarnom-zasedanii-pmef-1063501996.html
Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ: прямая трансляция
Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ: прямая трансляция
Sputnik Абхазия
Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 05.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-05T15:53+0300
2026-06-05T15:53+0300
2026-06-05T16:33+0300
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Доклады также зачитают президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Танзании Самия Сулуху Хасан, зампредседателя КНР Хань Чжэн, министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд.В мероприятии примут участие лидеры и представители стран-участниц ПМЭФ, в числе которых президент Абхазии Бадра Гунба. ПМЭФ продлится до 6 июня, его тема "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". В форуме принимает участие делегация из Абхазии во главе с президентом. Всего событие собрало около 20 000 гостей из 50 стран, в том числе официальная делегация из США.
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видео, мультимедиа, россия
видео, мультимедиа, россия
Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ: прямая трансляция
15:53 05.06.2026 (обновлено: 16:33 05.06.2026)
Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Доклады также зачитают президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Танзании Самия Сулуху Хасан, зампредседателя КНР Хань Чжэн, министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд.
В мероприятии примут участие лидеры и представители стран-участниц ПМЭФ, в числе которых президент Абхазии Бадра Гунба.
ПМЭФ продлится до 6 июня, его тема "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". В форуме принимает участие делегация из Абхазии во главе с президентом. Всего событие собрало около 20 000 гостей из 50 стран, в том числе официальная делегация из США.