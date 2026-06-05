Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ: прямая трансляция
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҿар рпарламент ахь адепутатцәа алхуп: алахәыла иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Акоманда "Аԥсны" ашьапылампылтә сезон хнаркәшеит: алҵшәақәеи агхақәеи ҭаҳҵаауеит
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Филумена Мартурано": аҿар ртеатр рықәыргыламҭа ҿыц атәы еиҭарҳәеит
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Устранение последствий стихии и готовность к турсезону: разговор с главой Ткуарчала
14:04
24 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
"Память поколений": о важности сохранения исторической памяти спустя более 80 лет
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны ахәыҷы изинқәа ирылацәажәеит ауниверситет аҿы: аиԥылара алахәыла игәаанагара
18:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Акоманда "Аԥсны" ашьапылампылтә сезон хнаркәшеит: алҵшәақәеи агхақәеи ҭаҳҵаауеит
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Молодежный парламент: почему решили стать депутатами и что намерены сделать
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны ахәыҷы изинқәа ирылацәажәеит ауниверситет аҿы: аиԥылара алахәыла игәаанагара
21:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Акоманда "Аԥсны" ашьапылампылтә сезон хнаркәшеит: алҵшәақәеи агхақәеи ҭаҳҵаауеит
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Молодежный парламент: почему решили стать депутатами и что намерены сделать
21:34
26 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Петербургтәи аекономикатә форум афеида атәы: алахәыла ицәажәара
13:05
14 мин
Аиҿцәажәара
Ацәаӷәара аус ахьынӡанагоу: Очамчыра араион ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
13:19
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Афымцамч азы альготақәа змоу реиҭашәҟәҭаҩра: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнак ицәажәара
13:34
11 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны ахәыҷы изинқәа ирылацәажәеит ауниверситет аҿы: аиԥылара алахәыла игәаанагара
13:45
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Сухум и Уфа объединяют усилия в сфере инклюзии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Дополнительное время
Лук, стрелы, верный конь: в Абхазии выбрали лучших юных всадников
14:45
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Петербургтәи аекономикатә форум афеида атәы: алахәыла ицәажәара
18:05
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҿар рпарламент ахь адепутатцәа алхуп: алахәыла иҿцәажәара
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Сухум и Уфа объединяют усилия в сфере инклюзии
18:34
26 мин
Аиҿцәажәара
Петербургтәи аекономикатә форум афеида атәы: алахәыла ицәажәара
21:05
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҿар рпарламент ахь адепутатцәа алхуп: алахәыла иҿцәажәара
21:17
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Сухум и Уфа объединяют усилия в сфере инклюзии
21:34
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260605/vladimir-putin-vystupit-na-plenarnom-zasedanii-pmef-1063501996.html
Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ: прямая трансляция
Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ: прямая трансляция
Sputnik Абхазия
Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 05.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-05T15:53+0300
2026-06-05T16:33+0300
видео
мультимедиа
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/05/1063500821_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_ea0e14f317fdeba9270f49884a596254.jpg
Доклады также зачитают президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Танзании Самия Сулуху Хасан, зампредседателя КНР Хань Чжэн, министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд.В мероприятии примут участие лидеры и представители стран-участниц ПМЭФ, в числе которых президент Абхазии Бадра Гунба. ПМЭФ продлится до 6 июня, его тема "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". В форуме принимает участие делегация из Абхазии во главе с президентом. Всего событие собрало около 20 000 гостей из 50 стран, в том числе официальная делегация из США.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/05/1063500821_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_4aedc34b90830715bfffde6094a39294.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, россия
видео, мультимедиа, россия

Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ: прямая трансляция

15:53 05.06.2026 (обновлено: 16:33 05.06.2026)
© Видео Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Доклады также зачитают президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Танзании Самия Сулуху Хасан, зампредседателя КНР Хань Чжэн, министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд.

В мероприятии примут участие лидеры и представители стран-участниц ПМЭФ, в числе которых президент Абхазии Бадра Гунба.

ПМЭФ продлится до 6 июня, его тема "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". В форуме принимает участие делегация из Абхазии во главе с президентом. Всего событие собрало около 20 000 гостей из 50 стран, в том числе официальная делегация из США.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0