https://sputnik-abkhazia.ru/20260606/konstantin-zatulin-prokommentiroval-prigovor-v-otnoshenii-deputata-abkhazii-kana-kvarchiya-1063525123.html

Константин Затулин прокомментировал приговор в отношении депутата Абхазии Кана Кварчия

Константин Затулин прокомментировал приговор в отношении депутата Абхазии Кана Кварчия

Sputnik Абхазия

4 июня Сочинский суд заочно приговорил депутата Парламента Абхазии Кана Кварчия к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о... 06.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-06T13:44+0300

2026-06-06T13:44+0300

2026-06-06T13:44+0300

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СУХУМ, 6 июня - Sputnik. Приговор, вынесенный российским судом депутату Парламента Абхазии Кану Кварчия, связан с необходимостью защиты российских граждан и не является попыткой подменить судебную систему Абхазии, заявил депутат Госдумы Константин Затулин в интервью газете "Взгляд".Он напомнил, что Россия ожидала рассмотрения дела в самой Абхазии, однако Парламент республики отказался лишать Кварчия депутатской неприкосновенности, несмотря на запросы прокуратуры. В этих условиях, по словам Затулина, абхазское правосудие оказалось фактически заблокировано.Парламентарий отметил, что решение российского суда стало следствием сложившейся ситуации. Затулин подчеркнул, что этот приговор не является попыткой подменить судебную систему Абхазии."Мы уважаем законодательство Абхазии и ее суверенитет. Однако, если абхазское правосудие парализовано, мы вправе рассматривать этот вопрос. Россия не бросает своих граждан и не может закрывать глаза, когда им причинен реальный вред", — отметил он.4 июня Сочинский суд заочно приговорил депутата Парламента Абхазии Кана Кварчия к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о разбойном нападении на граждан России в Сухуме (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ). Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 1,78 млн рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260604/1063491340.html

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