Константин Затулин прокомментировал приговор в отношении депутата Абхазии Кана Кварчия

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Петербургтәи аекономикатә форум афеида атәы: алахәыла ицәажәара
13:05
14 мин
Аиҿцәажәара
Ацәаӷәара аус ахьынӡанагоу: Очамчыра араион ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
13:19
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Афымцамч азы альготақәа змоу реиҭашәҟәҭаҩра: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнак ицәажәара
13:34
11 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны ахәыҷы изинқәа ирылацәажәеит ауниверситет аҿы: аиԥылара алахәыла игәаанагара
13:45
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Сухум и Уфа объединяют усилия в сфере инклюзии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Дополнительное время
Лук, стрелы, верный конь: в Абхазии выбрали лучших юных всадников
14:45
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Петербургтәи аекономикатә форум афеида атәы: алахәыла ицәажәара
18:05
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҿар рпарламент ахь адепутатцәа алхуп: алахәыла иҿцәажәара
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Сухум и Уфа объединяют усилия в сфере инклюзии
18:34
26 мин
Аиҿцәажәара
Петербургтәи аекономикатә форум афеида атәы: алахәыла ицәажәара
21:05
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҿар рпарламент ахь адепутатцәа алхуп: алахәыла иҿцәажәара
21:17
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Сухум и Уфа объединяют усилия в сфере инклюзии
21:34
26 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260606/konstantin-zatulin-prokommentiroval-prigovor-v-otnoshenii-deputata-abkhazii-kana-kvarchiya-1063525123.html
Константин Затулин прокомментировал приговор в отношении депутата Абхазии Кана Кварчия
Константин Затулин прокомментировал приговор в отношении депутата Абхазии Кана Кварчия
Sputnik Абхазия
4 июня Сочинский суд заочно приговорил депутата Парламента Абхазии Кана Кварчия к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о... 06.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-06T13:44+0300
2026-06-06T13:44+0300
в абхазии
новости
абхазия
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102917/88/1029178830_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_7e720792e45e0afb2152c8ff1fd8be57.jpg
СУХУМ, 6 июня - Sputnik. Приговор, вынесенный российским судом депутату Парламента Абхазии Кану Кварчия, связан с необходимостью защиты российских граждан и не является попыткой подменить судебную систему Абхазии, заявил депутат Госдумы Константин Затулин в интервью газете "Взгляд".Он напомнил, что Россия ожидала рассмотрения дела в самой Абхазии, однако Парламент республики отказался лишать Кварчия депутатской неприкосновенности, несмотря на запросы прокуратуры. В этих условиях, по словам Затулина, абхазское правосудие оказалось фактически заблокировано.Парламентарий отметил, что решение российского суда стало следствием сложившейся ситуации. Затулин подчеркнул, что этот приговор не является попыткой подменить судебную систему Абхазии."Мы уважаем законодательство Абхазии и ее суверенитет. Однако, если абхазское правосудие парализовано, мы вправе рассматривать этот вопрос. Россия не бросает своих граждан и не может закрывать глаза, когда им причинен реальный вред", — отметил он.4 июня Сочинский суд заочно приговорил депутата Парламента Абхазии Кана Кварчия к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о разбойном нападении на граждан России в Сухуме (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ). Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 1,78 млн рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260604/1063491340.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102917/88/1029178830_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_289cc302431c01aee82c052ef0ea7564.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, абхазия, россия
новости, абхазия, россия

Константин Затулин прокомментировал приговор в отношении депутата Абхазии Кана Кварчия

13:44 06.06.2026
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, специальный представитель Государственной Думы РФ по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, специальный представитель Государственной Думы РФ по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. - Sputnik Абхазия, 1920, 06.06.2026
© Sputnik / Нина Зотина
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
4 июня Сочинский суд заочно приговорил депутата Парламента Абхазии Кана Кварчия к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о разбойном нападении на граждан России в Сухуме
СУХУМ, 6 июня - Sputnik. Приговор, вынесенный российским судом депутату Парламента Абхазии Кану Кварчия, связан с необходимостью защиты российских граждан и не является попыткой подменить судебную систему Абхазии, заявил депутат Госдумы Константин Затулин в интервью газете "Взгляд".
Он напомнил, что Россия ожидала рассмотрения дела в самой Абхазии, однако Парламент республики отказался лишать Кварчия депутатской неприкосновенности, несмотря на запросы прокуратуры. В этих условиях, по словам Затулина, абхазское правосудие оказалось фактически заблокировано.
Парламентарий отметил, что решение российского суда стало следствием сложившейся ситуации.
"Потому что нельзя судить человека дважды за одно и то же преступление в двух странах. Но когда Парламент республики заблокировал правосудие и отказался лишать Кварчия иммунитета, не оставалось другого выхода", — сказал он
Затулин подчеркнул, что этот приговор не является попыткой подменить судебную систему Абхазии.
"Мы уважаем законодательство Абхазии и ее суверенитет. Однако, если абхазское правосудие парализовано, мы вправе рассматривать этот вопрос. Россия не бросает своих граждан и не может закрывать глаза, когда им причинен реальный вред", — отметил он.
4 июня Сочинский суд заочно приговорил депутата Парламента Абхазии Кана Кварчия к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о разбойном нападении на граждан России в Сухуме (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ). Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 1,78 млн рублей.
Судебный молоток - Sputnik Абхазия, 1920, 04.06.2026
Сочинский суд вынес обвинительный приговор в отношении Кана Кварчия
4 июня, 19:02
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0