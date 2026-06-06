Константин Затулин прокомментировал приговор в отношении депутата Абхазии Кана Кварчия
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, специальный представитель Государственной Думы РФ по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
© Sputnik / Нина Зотина/
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4 июня Сочинский суд заочно приговорил депутата Парламента Абхазии Кана Кварчия к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о разбойном нападении на граждан России в Сухуме
СУХУМ, 6 июня - Sputnik. Приговор, вынесенный российским судом депутату Парламента Абхазии Кану Кварчия, связан с необходимостью защиты российских граждан и не является попыткой подменить судебную систему Абхазии, заявил депутат Госдумы Константин Затулин в интервью газете "Взгляд".
Он напомнил, что Россия ожидала рассмотрения дела в самой Абхазии, однако Парламент республики отказался лишать Кварчия депутатской неприкосновенности, несмотря на запросы прокуратуры. В этих условиях, по словам Затулина, абхазское правосудие оказалось фактически заблокировано.
Парламентарий отметил, что решение российского суда стало следствием сложившейся ситуации.
"Потому что нельзя судить человека дважды за одно и то же преступление в двух странах. Но когда Парламент республики заблокировал правосудие и отказался лишать Кварчия иммунитета, не оставалось другого выхода", — сказал он
Затулин подчеркнул, что этот приговор не является попыткой подменить судебную систему Абхазии.
"Мы уважаем законодательство Абхазии и ее суверенитет. Однако, если абхазское правосудие парализовано, мы вправе рассматривать этот вопрос. Россия не бросает своих граждан и не может закрывать глаза, когда им причинен реальный вред", — отметил он.
4 июня Сочинский суд заочно приговорил депутата Парламента Абхазии Кана Кварчия к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о разбойном нападении на граждан России в Сухуме (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ). Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 1,78 млн рублей.