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Аԥсны ахәыҷы изинқәа ирылацәажәеит ауниверситет аҿы: аиԥылара алахәыла игәаанагара
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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
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МИД России выразил надежду, что ООН учтет данные по Старобельску на верификации
МИД России выразил надежду, что ООН учтет данные по Старобельску на верификации
Sputnik Абхазия
ВСУ нанесли удар по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР ночью 22 мая. В здании находилось 86 подростков 14-18 лет. Погиб 21 из них. 06.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-06T17:00+0300
2026-06-06T17:47+0300
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Россия рассчитывает, что переданная в ООН информация по атаке в Старобельске будет учтена Секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента, заявили в МИД РФ."В Москве рассчитывают, что данная информация будет учтена Секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи замглавы внешнеполитического ведомства России Александра Алимова с директором Информационного центра ООН в РФ Владимиром Кузнецовым.В МИД РФ подчеркнули, что ожидают от генсекретаря ООН и профильных структур четкое публичное осуждение террористических действий ВСУ.ВСУ нанесли удар по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР ночью 22 мая. В здании находилось 86 подростков 14-18 лет. Погиб 21 из них.
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МИД России выразил надежду, что ООН учтет данные по Старобельску на верификации

17:00 06.06.2026 (обновлено: 17:47 06.06.2026)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
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ВСУ нанесли удар по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР ночью 22 мая. В здании находилось 86 подростков 14-18 лет. Погиб 21 из них.
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Россия рассчитывает, что переданная в ООН информация по атаке в Старобельске будет учтена Секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента, заявили в МИД РФ.
"В Москве рассчитывают, что данная информация будет учтена Секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи замглавы внешнеполитического ведомства России Александра Алимова с директором Информационного центра ООН в РФ Владимиром Кузнецовым.
В МИД РФ подчеркнули, что ожидают от генсекретаря ООН и профильных структур четкое публичное осуждение террористических действий ВСУ.
ВСУ нанесли удар по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР ночью 22 мая. В здании находилось 86 подростков 14-18 лет. Погиб 21 из них.
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