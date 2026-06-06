https://sputnik-abkhazia.ru/20260606/mid-rossii-vyrazil-nadezhdu-chto-oon-uchtet-dannye-po-starobelsku-na-verifikatsii-1063527319.html

МИД России выразил надежду, что ООН учтет данные по Старобельску на верификации

МИД России выразил надежду, что ООН учтет данные по Старобельску на верификации

Sputnik Абхазия

ВСУ нанесли удар по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР ночью 22 мая. В здании находилось 86 подростков 14-18 лет. Погиб 21 из них. 06.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-06T17:00+0300

2026-06-06T17:00+0300

2026-06-06T17:47+0300

новости

россия

украина

военная спецоперация рф в донбассе

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102596/56/1025965612_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bf115ce119641ce19e9acad063dc50c9.jpg

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Россия рассчитывает, что переданная в ООН информация по атаке в Старобельске будет учтена Секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента, заявили в МИД РФ."В Москве рассчитывают, что данная информация будет учтена Секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи замглавы внешнеполитического ведомства России Александра Алимова с директором Информационного центра ООН в РФ Владимиром Кузнецовым.В МИД РФ подчеркнули, что ожидают от генсекретаря ООН и профильных структур четкое публичное осуждение террористических действий ВСУ.ВСУ нанесли удар по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР ночью 22 мая. В здании находилось 86 подростков 14-18 лет. Погиб 21 из них.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, украина