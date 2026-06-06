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https://sputnik-abkhazia.ru/20260606/novyy-institut-chem-budet-zanimatsya-molodezhnyy-parlament-1063529455.html
Новый институт: чем будет заниматься Молодежный парламент
Новый институт: чем будет заниматься Молодежный парламент
Sputnik Абхазия
Алхас Гвинджия и София Хагба рассказали в студии радио Sputnik почему решили подать заявку в Молодежный парламент, чем будут заниматься, какие проблемы... 06.06.2026, Sputnik Абхазия
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Молодежный парламент Абхазии это место, где можно реализовать различные инициативы, сказала член парламента София Хагба.Работа нового института будет направлена на выявление запросов молодых жителей Абхазии и дальнейшая работа по решению тех или иных вопросов, добавила она.Алхас Гвинджия в свою очередь подчеркнул, что создание Молодежного парламента большое событие для республики, поскольку он позволят воплощать нужные инициативы молодежи.
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Новый институт: чем будет заниматься Молодежный парламент

18:00 06.06.2026 (обновлено: 23:10 06.06.2026)
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Алхас Гвинджия и София Хагба рассказали в студии радио Sputnik почему решили подать заявку в Молодежный парламент, чем будут заниматься, какие проблемы молодежи Абхазии считают наиболее актуальными, какие есть возможности для самореализации и чего не хватает.
Молодежный парламент Абхазии это место, где можно реализовать различные инициативы, сказала член парламента София Хагба.

Работа нового института будет направлена на выявление запросов молодых жителей Абхазии и дальнейшая работа по решению тех или иных вопросов, добавила она.

Алхас Гвинджия в свою очередь подчеркнул, что создание Молодежного парламента большое событие для республики, поскольку он позволят воплощать нужные инициативы молодежи.
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