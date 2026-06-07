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Инновационные методы лечения опухоли мозга разработали в России
Инновационные методы лечения опухоли мозга разработали в России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Инновационные методы диагностики и лечения глиомы, опухоли мозга, разработали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... 07.06.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Инновационные методы диагностики и лечения глиомы, опухоли мозга, разработали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки.Аптамеры вводят внутривенно, они притягиваются к опухоли, подсвечивая ее. А для лечения аптамеры связывали с противооупухолевыми молекулами, и они доставляли их к клеткам глиомы.Еще одно направление, которое изучают ученые - способность некоторых аптамеров повышать чувствительность опухолевых клеток к лучевой терапии и препятствование их миграции в здоровые ткани. Это может продлить жизнь человека и снизить вероятность рецидива."Препараты подтвердили эффективность, проходят патентование и готовятся к доклиническим исследованиям", — уточнили в министерстве.Работа проходила в рамках гранта Минобрнауки. Ее проводил консорциум ученых и врачей Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко и МГУ.
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новости, россия, наука, онкология
новости, россия, наука, онкология

Инновационные методы лечения опухоли мозга разработали в России

10:30 07.06.2026
© Sputnik / Илья ПиталевСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы загружает образцы в лабораторную центрифугу
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы загружает образцы в лабораторную центрифугу - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2026
© Sputnik / Илья Питалев
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Инновационные методы диагностики и лечения глиомы, опухоли мозга, разработали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки.
"В диагностике наибольшую эффективность показал метод ПЭТ/КТ с использованием разрабатываемого нового радиофармпрепарата, состоящего из радиоактивных аптамеров", — заявили в ведомстве.
Аптамеры вводят внутривенно, они притягиваются к опухоли, подсвечивая ее. А для лечения аптамеры связывали с противооупухолевыми молекулами, и они доставляли их к клеткам глиомы.
Еще одно направление, которое изучают ученые - способность некоторых аптамеров повышать чувствительность опухолевых клеток к лучевой терапии и препятствование их миграции в здоровые ткани. Это может продлить жизнь человека и снизить вероятность рецидива.
"Препараты подтвердили эффективность, проходят патентование и готовятся к доклиническим исследованиям", — уточнили в министерстве.
Работа проходила в рамках гранта Минобрнауки. Ее проводил консорциум ученых и врачей Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко и МГУ.
Центр ядерной медицины по диагностике онкозаболеваний могут создать на базе СФТИ - Sputnik Абхазия, 1920, 29.05.2026
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Центр ядерной медицины по диагностике онкозаболеваний могут создать на базе СФТИ
29 мая, 21:25
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