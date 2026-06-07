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Инновационные методы лечения опухоли мозга разработали в России

Инновационные методы лечения опухоли мозга разработали в России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Инновационные методы диагностики и лечения глиомы, опухоли мозга, разработали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... 07.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-07T10:30+0300

2026-06-07T10:30+0300

2026-06-07T10:30+0300

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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Инновационные методы диагностики и лечения глиомы, опухоли мозга, разработали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки.Аптамеры вводят внутривенно, они притягиваются к опухоли, подсвечивая ее. А для лечения аптамеры связывали с противооупухолевыми молекулами, и они доставляли их к клеткам глиомы.Еще одно направление, которое изучают ученые - способность некоторых аптамеров повышать чувствительность опухолевых клеток к лучевой терапии и препятствование их миграции в здоровые ткани. Это может продлить жизнь человека и снизить вероятность рецидива."Препараты подтвердили эффективность, проходят патентование и готовятся к доклиническим исследованиям", — уточнили в министерстве.Работа проходила в рамках гранта Минобрнауки. Ее проводил консорциум ученых и врачей Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко и МГУ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260529/1063370936.html

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