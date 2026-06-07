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https://sputnik-abkhazia.ru/20260607/putin-otkazalsya-spasat-evropu-pust-zelenskiy-vas-unichtozhit-1063532660.html
Путин отказался спасать Европу: пусть Зеленский вас уничтожит
Путин отказался спасать Европу: пусть Зеленский вас уничтожит
Sputnik Абхазия
Владимир Путин отказал в прекращении огня и переговорах не Зеленскому, а покровителям киевского режима на Западе, пишет Александр Носович для РИА Новости. 07.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-07T14:30+0300
2026-06-07T14:39+0300
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владимир путин
владимир зеленский
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Владимир Путин отказал в прекращении огня и переговорах не Зеленскому, а покровителям киевского режима на Западе, пишет Александр Носович для РИА Новости. Открытое письмо Зеленскому Путину — это лакмусовая бумажка, по которой видно, что такое режим Зеленского и кто такой сам Зеленский, как выстраиваются его отношения с Европой, в каком они сейчас состоянии. Содержание там — мольба, форма — хамство. Зеленский просит российского президента о встрече, переговорах и перемирии, но просит в форме оскорблений и угроз.Конечно, за четыре года у него сформировалась привычка только так общаться со своими союзниками, которые поставили на Украину все, а теперь от нее зависят и вынуждены терпеть Зеленского. Но Путин же Зеленскому не союзник. Разговаривать с российским лидером в таком тоне можно только с одной целью: чтобы он отправителя "послал".Что на Петербургском экономическом форуме и произошло.Тут возникает вопрос: зачем вообще в таком случае понадобился этот цирк с открытым письмом? Ни мир, ни перемирие Зеленскому очевидно не нужны, а просьбами к Путину он разрушает образ несгибаемого борца в глазах ядерного электората. К тому же об этом письме говорили больше в Европе, а не в Киеве.Видимо, в этом и ответ. Направить в Кремль слезницу подопечного упросили европейские спонсоры. Получившееся эпистолярное произведение — показатель пределов их власти над ним. Европейцы еще могут заставить подопечного обратиться с просьбой к Путину. Но они не могут заставить его вести себя так, чтобы Путин не спустил просителя с лестницы. Проблема — и уже даже беда — европейцев в том, что они не могут Зеленского полностью контролировать, степень их контроля становится все меньше.Это европейцам, а не Киеву кровь из носу нужно прекращение огня и выигрывание времени на очередных пустопорожних переговорах. Потому что о будущем украинского проекта задумываются они, а не люди у власти в Киеве. Режим Зеленского — такой же наркоманский, как его предводитель, ему давно уже нужны исключительно деньги и оружие с Запада, а не удержание фронта, возвращение территорий или победа над Россией. Все перечисленное нужно его спонсорам на Западе, а сам Зеленский с его командой живут "от дозы к дозе" — от транша к траншу западной помощи.Прекращение войны этим людям точно не нужно, потому что вслед за ним последуют прекращение военной помощи, а еще отмена военного положения, прекращение диктаторских полномочий военного времени и необходимость проведения выборов. При этом они всерьез не беспокоятся о том, что военных у ВСУ на линии фронта скоро физически не останется, а российская экономика до сих пор не развалилась под прессом санкций. Режимы-наркоманы — как люди-наркоманы: о завтрашнем дне не задумываются.О будущем задумываются в Европе, где понимают, что тенденции в развитии ее украинского проекта сплошь негативные. И дело не только в сохранении у России стратегической инициативы на фронте и дырявости украинской ПВО. Еще опаснее для европейцев то, что по мере продолжения боевых действий киевский режим выходит из-под контроля и идет вразнос.Только за последние дни один украинский морской беспилотник взорвался в румынском порту Констанца на Черном море, а другой в Азовском море протаранил зерновоз, при этом погибли пять граждан Азербайджана. Ранее украинский дрон со взрывчаткой был обнаружен у берегов Греции. Афины потребовали от Киева объяснений и извинений: ни того ни другого, разумеется, не дождались.Еще раньше боевые украинские БПЛА сотнями вторгались в воздушное пространство Прибалтики под дружные заверения Латвии, Литвы и Эстонии, что они ВСУ свое небо не открывали. Юридически это вообще была военная агрессия против государств НАТО. Перед этим Зеленский грозил военным вторжением Венгрии.До сих пор была закономерность: чем больше Киев получает помощи от Европы, тем сильнее он ею недоволен и тем больше хочет еще. Теперь вырисовывается новая закономерность: чем больше европейцы вкладываются в вооружение Украины, тем больше угроз безопасности от украинцев для них самих.Прекращение боевых действий и отмена военного положения на Украине — шанс эту тенденцию переломить. Можно будет одновременно подготовить киевский режим к продолжению войны, сделать его более управляемым и вновь сконцентрировать его агрессивность исключительно на России. Поэтому Европа все чаще говорит о переговорах и просит о них Путина устами Зеленского. Чтобы Путин их от Зеленского спас.Так что Путин на Петербургском экономическом форуме "послал" не Зеленского, а Европу.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260605/1063517018.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260510/delo-idet-k-zaversheniyu-putin-vse-skazal-1062906877.html
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Александр Носович
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мнение, авторы, колумнисты, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, петербургский международный экономический форум
мнение, авторы, колумнисты, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, петербургский международный экономический форум

Путин отказался спасать Европу: пусть Зеленский вас уничтожит

14:30 07.06.2026 (обновлено: 14:39 07.06.2026)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с генсеком ОПЕК Хайтамом Аль-Гайсом
Президент Владимир Путин встретился с генсеком ОПЕК Хайтамом Аль-Гайсом - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2026
© Sputnik / Алексей Даничев
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Александр Носович - Sputnik Абхазия
Александр Носович
Все материалы
Владимир Путин отказал в прекращении огня и переговорах не Зеленскому, а покровителям киевского режима на Западе, пишет Александр Носович для РИА Новости.
Именно они сподобили Зеленского написать открытое письмо российскому президенту. Именно европейцы последний месяц все чаще и громче говорят о прямых переговорах с Москвой. Именно им как воздух нужны передышка и время, чтобы перегруппировать силы. Сам режим Зеленского дошел до такого состояния, когда ему уже не нужно ничего, кроме денег и оружия, от своих европейских спонсоров.
Открытое письмо Зеленскому Путину — это лакмусовая бумажка, по которой видно, что такое режим Зеленского и кто такой сам Зеленский, как выстраиваются его отношения с Европой, в каком они сейчас состоянии. Содержание там — мольба, форма — хамство. Зеленский просит российского президента о встрече, переговорах и перемирии, но просит в форме оскорблений и угроз.
Конечно, за четыре года у него сформировалась привычка только так общаться со своими союзниками, которые поставили на Украину все, а теперь от нее зависят и вынуждены терпеть Зеленского. Но Путин же Зеленскому не союзник. Разговаривать с российским лидером в таком тоне можно только с одной целью: чтобы он отправителя "послал".
Что на Петербургском экономическом форуме и произошло.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане - Sputnik Абхазия, 1920, 05.06.2026
Владимир Путин прокомментировал "открытое письмо" Зеленского
5 июня, 19:01
Тут возникает вопрос: зачем вообще в таком случае понадобился этот цирк с открытым письмом? Ни мир, ни перемирие Зеленскому очевидно не нужны, а просьбами к Путину он разрушает образ несгибаемого борца в глазах ядерного электората. К тому же об этом письме говорили больше в Европе, а не в Киеве.
Видимо, в этом и ответ. Направить в Кремль слезницу подопечного упросили европейские спонсоры. Получившееся эпистолярное произведение — показатель пределов их власти над ним. Европейцы еще могут заставить подопечного обратиться с просьбой к Путину. Но они не могут заставить его вести себя так, чтобы Путин не спустил просителя с лестницы. Проблема — и уже даже беда — европейцев в том, что они не могут Зеленского полностью контролировать, степень их контроля становится все меньше.
Это европейцам, а не Киеву кровь из носу нужно прекращение огня и выигрывание времени на очередных пустопорожних переговорах. Потому что о будущем украинского проекта задумываются они, а не люди у власти в Киеве. Режим Зеленского — такой же наркоманский, как его предводитель, ему давно уже нужны исключительно деньги и оружие с Запада, а не удержание фронта, возвращение территорий или победа над Россией. Все перечисленное нужно его спонсорам на Западе, а сам Зеленский с его командой живут "от дозы к дозе" — от транша к траншу западной помощи.
Прекращение войны этим людям точно не нужно, потому что вслед за ним последуют прекращение военной помощи, а еще отмена военного положения, прекращение диктаторских полномочий военного времени и необходимость проведения выборов. При этом они всерьез не беспокоятся о том, что военных у ВСУ на линии фронта скоро физически не останется, а российская экономика до сих пор не развалилась под прессом санкций. Режимы-наркоманы — как люди-наркоманы: о завтрашнем дне не задумываются.
О будущем задумываются в Европе, где понимают, что тенденции в развитии ее украинского проекта сплошь негативные. И дело не только в сохранении у России стратегической инициативы на фронте и дырявости украинской ПВО. Еще опаснее для европейцев то, что по мере продолжения боевых действий киевский режим выходит из-под контроля и идет вразнос.
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"Дело идет к завершению": Путин все сказал
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Только за последние дни один украинский морской беспилотник взорвался в румынском порту Констанца на Черном море, а другой в Азовском море протаранил зерновоз, при этом погибли пять граждан Азербайджана. Ранее украинский дрон со взрывчаткой был обнаружен у берегов Греции. Афины потребовали от Киева объяснений и извинений: ни того ни другого, разумеется, не дождались.
Еще раньше боевые украинские БПЛА сотнями вторгались в воздушное пространство Прибалтики под дружные заверения Латвии, Литвы и Эстонии, что они ВСУ свое небо не открывали. Юридически это вообще была военная агрессия против государств НАТО. Перед этим Зеленский грозил военным вторжением Венгрии.
До сих пор была закономерность: чем больше Киев получает помощи от Европы, тем сильнее он ею недоволен и тем больше хочет еще. Теперь вырисовывается новая закономерность: чем больше европейцы вкладываются в вооружение Украины, тем больше угроз безопасности от украинцев для них самих.
Прекращение боевых действий и отмена военного положения на Украине — шанс эту тенденцию переломить. Можно будет одновременно подготовить киевский режим к продолжению войны, сделать его более управляемым и вновь сконцентрировать его агрессивность исключительно на России. Поэтому Европа все чаще говорит о переговорах и просит о них Путина устами Зеленского. Чтобы Путин их от Зеленского спас.
Так что Путин на Петербургском экономическом форуме "послал" не Зеленского, а Европу.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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