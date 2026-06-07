https://sputnik-abkhazia.ru/20260607/raskryvaya-tayny-proshlogo-arkheologicheskie-raskopki-na-naberezhnoy-sukhuma-1063535364.html

Раскрывая тайны прошлого: археологические раскопки на набережной Сухума

Раскрывая тайны прошлого: археологические раскопки на набережной Сухума

Sputnik Абхазия

Изучение остатков четырех римских крепостей стало возможным благодаря масштабным работам по реконструкции набережной столицы. 07.06.2026, Sputnik Абхазия

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Раскопки на набережной Сухума длятся уже несколько месяцев. Плечом к плечу археологи и волонтеры разных возрастов методично освобождают из плена культурных слоев стены римских крепостей и исторические артефакты.Самые яркие кадры "путешествия в прошлое" - в нашей фотоленте.

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