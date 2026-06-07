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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Раскрывая тайны прошлого: археологические раскопки на набережной Сухума
Раскрывая тайны прошлого: археологические раскопки на набережной Сухума
Sputnik Абхазия
Изучение остатков четырех римских крепостей стало возможным благодаря масштабным работам по реконструкции набережной столицы. 07.06.2026, Sputnik Абхазия
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Раскопки на набережной Сухума длятся уже несколько месяцев. Плечом к плечу археологи и волонтеры разных возрастов методично освобождают из плена культурных слоев стены римских крепостей и исторические артефакты.Самые яркие кадры "путешествия в прошлое" - в нашей фотоленте.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото, история, культура, раскопки, археология
фото , мультимедиа, абхазия, фото, история, культура, раскопки, археология

Раскрывая тайны прошлого: археологические раскопки на набережной Сухума

20:00 07.06.2026
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Изучение остатков четырех римских крепостей стало возможным благодаря масштабным работам по реконструкции набережной столицы.
Раскопки на набережной Сухума длятся уже несколько месяцев. Плечом к плечу археологи и волонтеры разных возрастов методично освобождают из плена культурных слоев стены римских крепостей и исторические артефакты.
Самые яркие кадры "путешествия в прошлое" - в нашей фотоленте.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Центр Сухума стал точкой притяжения любителей истории

Центр Сухума стал точкой притяжения любителей истории - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Центр Сухума стал точкой притяжения любителей истории

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во время реконструкции участка вдоль сухумской крепости стали доступны римские крепости, раньше скрывавшиеся под бетоном

Во время реконструкции участка вдоль сухумской крепости стали доступны римские крепости, раньше скрывавшиеся под бетоном - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во время реконструкции участка вдоль сухумской крепости стали доступны римские крепости, раньше скрывавшиеся под бетоном

© Sputnik / Томас Тхайцук

Находки очень взволновали граждан Абхазии,

Находки очень взволновали граждан Абхазии, - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Находки очень взволновали граждан Абхазии,

© Sputnik / Томас Тхайцук

а некоторые даже напугали

а некоторые даже напугали - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

а некоторые даже напугали

© Sputnik / Томас Тхайцук

В раскопках участвуют как профессиональные археологи, так и исследователи-волотнеры.

В раскопках участвуют как профессиональные археологи, так и исследователи-волотнеры. - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

В раскопках участвуют как профессиональные археологи, так и исследователи-волотнеры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Каждому хочется найти древнюю монету на набережной

Каждому хочется найти древнюю монету на набережной - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Каждому хочется найти древнюю монету на набережной

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ход раскопок контролирует декан истфака АГУ Алик Габелия

Ход раскопок контролирует декан истфака АГУ Алик Габелия - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ход раскопок контролирует декан истфака АГУ Алик Габелия

© Sputnik / Томас Тхайцук

Профессионалы следят, чтобы все находки были очищены и направлены на дальнейшее изучение.

Профессионалы следят, чтобы все находки были очищены и направлены на дальнейшее изучение. - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Профессионалы следят, чтобы все находки были очищены и направлены на дальнейшее изучение.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На сухумской набережной уже нашли больше артефактов, чем за все время изучения Сухумской крепости.

На сухумской набережной уже нашли больше артефактов, чем за все время изучения Сухумской крепости. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

На сухумской набережной уже нашли больше артефактов, чем за все время изучения Сухумской крепости.

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