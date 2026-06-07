https://sputnik-abkhazia.ru/20260607/u-nas-tri-zadachi-zachem-nato-styagivaet-flot-k-kaliningradu-1063534658.html

"У нас три задачи": зачем НАТО стягивает флот к Калининграду

"У нас три задачи": зачем НАТО стягивает флот к Калининграду

Sputnik Абхазия

В Балтийском море стартовали учения Североатлантического альянса BALTOPS. Несмотря на заявленный "сокращенный формат", маневры довольно масштабные. Как и к... 07.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-07T15:53+0300

2026-06-07T15:53+0300

2026-06-07T15:53+0300

аналитика

нато

россия

китай

арктика

сша

балтийское море

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/1c/1032727559_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_4aa4cc5f9681eee921a994a276b4746f.jpg

В Балтийском море стартовали учения Североатлантического альянса BALTOPS. Несмотря на заявленный "сокращенный формат", маневры довольно масштабные. Как и к чему готовится военный блок коллективного Запада для РИА Новости написал Давид Нармания.Полвека подготовки к войнеПервые BALTOPS провели еще в 1971-м, сейчас уже 55-е.Но в альянсе подчеркивают: мера вынужденная, сокращение численности отражает оперативные реалии, а не ослабление. Военно-морские силы западных стран по-прежнему сосредоточены в других районах, включая Ормузский пролив на Ближнем Востоке и Арктику.Руководит маневрами Шестой флот ВМС США и Военно-морские ударные силы НАТО. К учениям, помимо американцев, привлекут моряков из Великобритании, Германии, Франции, Польши, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Литвы, Латвии, Эстонии, Португалии и Турции."В этот период масштабные учения под руководством США с широким участием НАТО стали свидетельством нашей силы, — приводит Reuters слова немецкого контр-адмирала — Это свидетельство единства, и я говорю здесь обо всех союзниках".К чему готовятся?Как уточняет агентство, маневры начнутся в западной части Балтийского моря, потом переместятся на восток для отработки снабжения и защиты свободных морских путей вокруг шведского острова Готланд.Неподалеку от Калининградской области отработают эвакуацию, разминирование, десантные операции, а также испытают подводных роботов.В целом же учения мультидоменные — на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.Против кого — особо и не скрывают.“Baltops ставят перед нами три важнейшие задачи: сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности альянса, — перечисляет заместитель командующего Объединенной оперативной группой "Брюнссум" генерал-лейтенант Джон Мид. — Baltops важны, потому что сдерживание — это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать".И хотя высказывание генерала не блещет новизной — тем более для учений с полувековой историей, — за дежурным канцеляритом может скрываться куда более интересная подоплека. Например, как выяснил в ходе собственного расследования американский журналист Сеймур Херш, именно эти маневры в 2022-м использовались водолазами ВМС США и норвежскими специалистами как прикрытие для операции по подрыву “Северных потоков”.По всему периметруBaltops — отнюдь не единственные учения альянса у российских рубежей. Так. в марте в Норвегии и Финляндии провели Cold Response с участием 32 500 военнослужащих из 14 стран. Основная цель — приобретение опыта действий в условиях Крайнего Севера. Привлекали не только регулярные части — Финляндия подтянула срочников и резервистов. Среди прочего уделили внимание и взаимодействию с гражданскими структурами.В мае на Черном море — Opex 26. Порядка тысячи военнослужащих и 50 единиц техники из Болгарии, Канады, Португалии, США, Турции. Отрабатывали тактику применения беспилотных и безэкипажных систем в современной морской войне.Тогда же — Kevadtorm (“Весенний шторм”) в Эстонии. Двенадцать тысяч солдат и офицеров из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Польши, Финляндии, Швеции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Португалии, Румынии, Чехии. Что особенно важно — туда пригласили и боевиков ВСУ. Все это происходило на юго-востоке Эстонии и северо-востоке Латвии — прямо у границы.А в Финляндии в 70 километрах от российских территорий натаскивали 4,5 тысячи военнослужащих в рамках второго этапа сухопутных учений Saber Strike 26.ЧасовыеУчениями дело не ограничивается. Созданы три программы для "систематизации работы по укреплению НАТО" и подготовки к войне с Россией.Первая в этом роде — миссия Baltic Sentry (“Балтийский часовой”), запущенная в январе 2025-го, чтобы постоянно мониторить воздушное и морское пространство в регионе, включая подводные коммуникации.Уже в сентябре добавился Eastern Sentry (“Восточный часовой”) — для воздушного контроля над границами восточного фланга НАТО с Россией и Белоруссией.Третья — Arctic Sentry (“Арктический часовой”), запущенная в марте. Ее цель наиболее амбициозна — сдерживание России и Китая в Арктике.С каждым годом активность НАТО у российских границ усиливается. Увеличивается число задействованных в маневрах военнослужащих и техники. Понемногу привлекают к этому и гражданские структуры. К войне с Россией Запад готовится всерьез.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260604/1063497977.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260604/ucheniya-nato-v-pribaltike-otkuda-u-khloptsev-britanskaya-grust-1063465575.html

россия

китай

арктика

сша

балтийское море

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аналитика, нато, россия, китай, арктика, сша, балтийское море