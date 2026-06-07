Великая Отечественная: почему важно сохранить память об истории войны
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Международный военно-исторический фестиваль "Память поколений" прошел в Сухуме 3 июня. Там звучали доклады на тему участия Абхазии в ВОВ и абхазских добровольцев в СВО, геополитического аспекта современных войн и исторической политики республики.
Попытки переписывания истории о Великой Отечественной войне в последнее время участились, сказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор "Поискового движения России" Алексей Бормотов.
"До этого попытки были вялые со стороны Запада, и это не воспринималось нами как глобальное изменение исторической памяти. Но с течением времени эта работа проходила все более активно, и сейчас мы четко видим, что Запад пытается полностью перевернуть историю с ног на голову", – подчеркнул он.
По мнению члена научного совета Российского военно-исторического общества Артема Драбкина, важно передавать новым поколениям ощущения праздника Победы в Великой Отечественной войне.
Это может быть сделано в разных форматах – выпуск новых книг, создание фильмов, постановка спектаклей в театрах.
"До этого попытки были вялые со стороны Запада, и это не воспринималось нами как глобальное изменение исторической памяти. Но с течением времени эта работа проходила все более активно, и сейчас мы четко видим, что Запад пытается полностью перевернуть историю с ног на голову", – подчеркнул он.
По мнению члена научного совета Российского военно-исторического общества Артема Драбкина, важно передавать новым поколениям ощущения праздника Победы в Великой Отечественной войне.
Это может быть сделано в разных форматах – выпуск новых книг, создание фильмов, постановка спектаклей в театрах.
Подробнее в видео Sputnik.