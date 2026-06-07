https://sputnik-abkhazia.ru/20260607/velikaya-otechestvennaya-pochemu-vazhno-sokhranit-pamyat-ob-istorii-voyny-1063531952.html

Великая Отечественная: почему важно сохранить память об истории войны

Великая Отечественная: почему важно сохранить память об истории войны

Sputnik Абхазия

Международный военно-исторический фестиваль "Память поколений" прошел в Сухуме 3 июня. Там звучали доклады на тему участия Абхазии в ВОВ и абхазских... 07.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-07T12:20+0300

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2026-06-07T12:20+0300

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Попытки переписывания истории о Великой Отечественной войне в последнее время участились, сказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор "Поискового движения России" Алексей Бормотов."До этого попытки были вялые со стороны Запада, и это не воспринималось нами как глобальное изменение исторической памяти. Но с течением времени эта работа проходила все более активно, и сейчас мы четко видим, что Запад пытается полностью перевернуть историю с ног на голову", – подчеркнул он.По мнению члена научного совета Российского военно-исторического общества Артема Драбкина, важно передавать новым поколениям ощущения праздника Победы в Великой Отечественной войне.Это может быть сделано в разных форматах – выпуск новых книг, создание фильмов, постановка спектаклей в театрах.Подробнее в видео Sputnik.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, великая отечественная война, 9 мая, история, видео, мультимедиа, видео