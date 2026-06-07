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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Великая Отечественная: почему важно сохранить память об истории войны
Великая Отечественная: почему важно сохранить память об истории войны
Sputnik Абхазия
Международный военно-исторический фестиваль "Память поколений" прошел в Сухуме 3 июня. Там звучали доклады на тему участия Абхазии в ВОВ и абхазских... 07.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-07T12:20+0300
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Попытки переписывания истории о Великой Отечественной войне в последнее время участились, сказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор "Поискового движения России" Алексей Бормотов."До этого попытки были вялые со стороны Запада, и это не воспринималось нами как глобальное изменение исторической памяти. Но с течением времени эта работа проходила все более активно, и сейчас мы четко видим, что Запад пытается полностью перевернуть историю с ног на голову", – подчеркнул он.По мнению члена научного совета Российского военно-исторического общества Артема Драбкина, важно передавать новым поколениям ощущения праздника Победы в Великой Отечественной войне.Это может быть сделано в разных форматах – выпуск новых книг, создание фильмов, постановка спектаклей в театрах.Подробнее в видео Sputnik.
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абхазия, великая отечественная война, 9 мая, история, видео, мультимедиа, видео
абхазия, великая отечественная война, 9 мая, история, видео, мультимедиа, видео

Великая Отечественная: почему важно сохранить память об истории войны

12:20 07.06.2026
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Международный военно-исторический фестиваль "Память поколений" прошел в Сухуме 3 июня. Там звучали доклады на тему участия Абхазии в ВОВ и абхазских добровольцев в СВО, геополитического аспекта современных войн и исторической политики республики.
Попытки переписывания истории о Великой Отечественной войне в последнее время участились, сказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор "Поискового движения России" Алексей Бормотов.

"До этого попытки были вялые со стороны Запада, и это не воспринималось нами как глобальное изменение исторической памяти. Но с течением времени эта работа проходила все более активно, и сейчас мы четко видим, что Запад пытается полностью перевернуть историю с ног на голову", – подчеркнул он.

По мнению члена научного совета Российского военно-исторического общества Артема Драбкина, важно передавать новым поколениям ощущения праздника Победы в Великой Отечественной войне.

Это может быть сделано в разных форматах – выпуск новых книг, создание фильмов, постановка спектаклей в театрах.
Подробнее в видео Sputnik.
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