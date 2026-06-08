Инклюзивный туризм и сотрудничество: Гергедава о рабочей поездке в Уфу

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Петербургтәи аекономикатә форум: алҵшәақәеи афеидеи ҳрылацәажәоит
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аџьармыкьа хада асанитартә ҭагылазаашьа: ахылаԥшҩы еиҳабы ицәажәара
13:33
15 мин
Аицәажәара
Агуманитартә лагер аус ауеит Аҟәа: ахәыҷтәы омбудсмен лцәажәара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Такие обстоятельства
ПМЭФ и абхазский бизнес: курс на международное сотрудничество
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аџьип ала Аԥсны аныҟәарақәа: амашьынарныҟәцаҩ ицәажәара
18:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Аџьармыкьа хада асанитартә ҭагылазаашьа: ахылаԥшҩы еиҳабы ицәажәара
18:15
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как оживить историю в кино? Разговор с российским режиссером
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аџьип ала Аԥсны аныҟәарақәа: амашьынарныҟәцаҩ ицәажәара
21:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Аџьармыкьа хада асанитартә ҭагылазаашьа: ахылаԥшҩы еиҳабы ицәажәара
21:15
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260608/inklyuzivnyy-turizm-i-sotrudnichestvo-gergedava-o-rabochey-poezdke-v-ufu--1063555104.html
Инклюзивный туризм и сотрудничество: Гергедава о рабочей поездке в Уфу
Инклюзивный туризм и сотрудничество: Гергедава о рабочей поездке в Уфу
Sputnik Абхазия
Руководитель Ассоциации инклюзивного туризма Руслана Гергедава по приглашению председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Элины Гатауллиной... 08.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-08T17:08+0300
2026-06-08T17:08+0300
в абхазии
абхазия
башкортостан
россия
мультимедиа
видео
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/08/1063554932_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0a7677bb66b69f70ba8bce036e57816e.jpg
О том, почему Башкортостан намерен развивать отношения с Абхазией, как страны будут налаживать инклюзивный туризм, как прошли встречи в Общественной палате и Центре управления Республикой Башкортостан, в беседе с ведущим радио Sputnik рассказала руководитель Ассоциации инклюзивного туризма Руслана Гергедава. Цель поездки заключалась в развитии инклюзивного туризма в республике и усилении российско-абхазского социального взаимодействия между регионами, особенно между городами-побратимами. В рамках визита она также встретилась с директором благотворительного образовательного фонда "Мархамат" Айгуль Гареевой для обсуждения грантовых проектов и планов на будущее.Гергедава напомнила, что между Сухумом и Уфой действует прямое авиасообщение. Поэтому инклюзивный туризм становится более удобным и недорогим. Также она провела ряд встреч с членами Общественной палаты и в Центре управления Республикой Башкортостан. Одним из итогов этой поездки в Башкортостан стала договоренность о развитии побратимских связей между Сухумом и Уфой в сфере инклюзии.
абхазия
башкортостан
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/08/1063554932_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d78786223d68fc708cd38a00d4375ced.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, башкортостан, россия, мультимедиа, видео, видео
абхазия, башкортостан, россия, мультимедиа, видео, видео

Инклюзивный туризм и сотрудничество: Гергедава о рабочей поездке в Уфу

17:08 08.06.2026
© Видео Sputnik
Подписаться
Руководитель Ассоциации инклюзивного туризма Руслана Гергедава по приглашению председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Элины Гатауллиной побывала с рабочим визитом в Уфе.
О том, почему Башкортостан намерен развивать отношения с Абхазией, как страны будут налаживать инклюзивный туризм, как прошли встречи в Общественной палате и Центре управления Республикой Башкортостан, в беседе с ведущим радио Sputnik рассказала руководитель Ассоциации инклюзивного туризма Руслана Гергедава.
Цель поездки заключалась в развитии инклюзивного туризма в республике и усилении российско-абхазского социального взаимодействия между регионами, особенно между городами-побратимами.
В рамках визита она также встретилась с директором благотворительного образовательного фонда "Мархамат" Айгуль Гареевой для обсуждения грантовых проектов и планов на будущее.
Гергедава напомнила, что между Сухумом и Уфой действует прямое авиасообщение. Поэтому инклюзивный туризм становится более удобным и недорогим.
Также она провела ряд встреч с членами Общественной палаты и в Центре управления Республикой Башкортостан. Одним из итогов этой поездки в Башкортостан стала договоренность о развитии побратимских связей между Сухумом и Уфой в сфере инклюзии.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0