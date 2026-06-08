https://sputnik-abkhazia.ru/20260608/inklyuzivnyy-turizm-i-sotrudnichestvo-gergedava-o-rabochey-poezdke-v-ufu--1063555104.html

Инклюзивный туризм и сотрудничество: Гергедава о рабочей поездке в Уфу

Инклюзивный туризм и сотрудничество: Гергедава о рабочей поездке в Уфу

Sputnik Абхазия

Руководитель Ассоциации инклюзивного туризма Руслана Гергедава по приглашению председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Элины Гатауллиной... 08.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-08T17:08+0300

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О том, почему Башкортостан намерен развивать отношения с Абхазией, как страны будут налаживать инклюзивный туризм, как прошли встречи в Общественной палате и Центре управления Республикой Башкортостан, в беседе с ведущим радио Sputnik рассказала руководитель Ассоциации инклюзивного туризма Руслана Гергедава. Цель поездки заключалась в развитии инклюзивного туризма в республике и усилении российско-абхазского социального взаимодействия между регионами, особенно между городами-побратимами. В рамках визита она также встретилась с директором благотворительного образовательного фонда "Мархамат" Айгуль Гареевой для обсуждения грантовых проектов и планов на будущее.Гергедава напомнила, что между Сухумом и Уфой действует прямое авиасообщение. Поэтому инклюзивный туризм становится более удобным и недорогим. Также она провела ряд встреч с членами Общественной палаты и в Центре управления Республикой Башкортостан. Одним из итогов этой поездки в Башкортостан стала договоренность о развитии побратимских связей между Сухумом и Уфой в сфере инклюзии.

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