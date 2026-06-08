https://sputnik-abkhazia.ru/20260608/ostorozhno-spoyler-posluzhnoy-spisok-killiana-merfi-i-podborka-knig-na-iyun---1063360518.html

"Осторожно, спойлер!": послужной список Киллиана Мерфи и подборка книг на июнь

"Осторожно, спойлер!": послужной список Киллиана Мерфи и подборка книг на июнь

Sputnik Абхазия

Дайджест литературных новинок за июнь и многогранная фильмография актера Киллиана Мерфи в новом эпизоде "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия. 08.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-08T09:57+0300

2026-06-08T09:57+0300

2026-06-08T09:58+0300

осторожно, спойлер!

осторожно, спойлер

кино

книги

литература

киллиан мерфи

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«Осторожно, спойлер!»: послужной список Киллиана Мерфи и подборка книг на июнь Sputnik Абхазия «Осторожно, спойлер!»: послужной список Киллиана Мерфи и подборка книг на июнь

Дайджест литературных новинок за июнь и многогранная фильмография актера Киллиана Мерфи в новом эпизоде "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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осторожно, спойлер , кино, книги, литература, киллиан мерфи, аудио