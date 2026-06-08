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Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260608/ostorozhno-spoyler-posluzhnoy-spisok-killiana-merfi-i-podborka-knig-na-iyun---1063360518.html
"Осторожно, спойлер!": послужной список Киллиана Мерфи и подборка книг на июнь
"Осторожно, спойлер!": послужной список Киллиана Мерфи и подборка книг на июнь
Sputnik Абхазия
Дайджест литературных новинок за июнь и многогранная фильмография актера Киллиана Мерфи в новом эпизоде "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия. 08.06.2026, Sputnik Абхазия
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«Осторожно, спойлер!»: послужной список Киллиана Мерфи и подборка книг на июнь
Sputnik Абхазия
«Осторожно, спойлер!»: послужной список Киллиана Мерфи и подборка книг на июнь
Дайджест литературных новинок за июнь и многогранная фильмография актера Киллиана Мерфи в новом эпизоде "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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осторожно, спойлер , кино, книги, литература, киллиан мерфи, аудио
осторожно, спойлер , кино, книги, литература, киллиан мерфи, аудио

"Осторожно, спойлер!": послужной список Киллиана Мерфи и подборка книг на июнь

09:57 08.06.2026 (обновлено: 09:58 08.06.2026)
Осторожно, спойлер!
«Осторожно, спойлер!»: послужной список Киллиана Мерфи и подборка книг на июнь
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Дайджест литературных новинок за июнь и многогранная фильмография актера Киллиана Мерфи в новом эпизоде "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия.
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"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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