https://sputnik-abkhazia.ru/20260608/ostorozhno-spoyler-posluzhnoy-spisok-killiana-merfi-i-podborka-knig-na-iyun---1063360518.html
"Осторожно, спойлер!": послужной список Киллиана Мерфи и подборка книг на июнь
"Осторожно, спойлер!": послужной список Киллиана Мерфи и подборка книг на июнь
Sputnik Абхазия
Дайджест литературных новинок за июнь и многогранная фильмография актера Киллиана Мерфи в новом эпизоде "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия. 08.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-08T09:57+0300
2026-06-08T09:57+0300
2026-06-08T09:58+0300
осторожно, спойлер!
осторожно, спойлер
кино
книги
литература
киллиан мерфи
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/1d/1063360353_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_56f964662ccf182411d1109f0a705923.jpg
«Осторожно, спойлер!»: послужной список Киллиана Мерфи и подборка книг на июнь
Sputnik Абхазия
«Осторожно, спойлер!»: послужной список Киллиана Мерфи и подборка книг на июнь
Дайджест литературных новинок за июнь и многогранная фильмография актера Киллиана Мерфи в новом эпизоде "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/1d/1063360353_50:0:1269:914_1920x0_80_0_0_53fb3301118fe38e2a2a90b287ebc576.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
осторожно, спойлер , кино, книги, литература, киллиан мерфи, аудио
осторожно, спойлер , кино, книги, литература, киллиан мерфи, аудио
Дайджест литературных новинок за июнь и многогранная фильмография актера Киллиана Мерфи в новом эпизоде "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.