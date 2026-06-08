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ПМЭФ и абхазский бизнес: курс на международное сотрудничество
ПМЭФ и абхазский бизнес: курс на международное сотрудничество
Sputnik Абхазия
В Санкт-Петербурге завершил работу Международный экономический форум. Среди участников, которые искали и находили новые точки роста, — абхазское... 08.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-08T15:18+0300
2026-06-08T15:18+0300
2026-06-08T15:19+0300
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ПМЭФ и абхазский бизнес: курс на международное сотрудничество
Sputnik Абхазия
ПМЭФ и абхазский бизнес: курс на международное сотрудничество
В Санкт-Петербурге завершил работу Международный экономический форум. Среди участников, которые искали и находили новые точки роста, — абхазское бизнес-сообщество. Каковы итоги этой масштабной деловой недели? И стал ли Питер продолжением диалога, начатого на Сухумском экономическом форуме? Об инвестициях, связях и перспективах, в эфире радио Sputnik говорили с предпринимателем Симоном Агрба. Слушайте подкаст.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, выборы, парламент абхазии, абхазия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, выборы, парламент абхазии, абхазия, аудио
В Санкт-Петербурге завершил работу Международный экономический форум. Среди участников, которые искали и находили новые точки роста, — абхазское бизнес-сообщество. Каковы итоги этой масштабной деловой недели? И стал ли Питер продолжением диалога, начатого на Сухумском экономическом форуме? Об инвестициях, связях и перспективах, в эфире радио Sputnik говорили с предпринимателем Симоном Агрба.