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ПМЭФ и абхазский бизнес: курс на международное сотрудничество
ПМЭФ и абхазский бизнес: курс на международное сотрудничество
Sputnik Абхазия
В Санкт-Петербурге завершил работу Международный экономический форум. Среди участников, которые искали и находили новые точки роста, — абхазское... 08.06.2026, Sputnik Абхазия
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ПМЭФ и абхазский бизнес: курс на международное сотрудничество
Sputnik Абхазия
ПМЭФ и абхазский бизнес: курс на международное сотрудничество
В Санкт-Петербурге завершил работу Международный экономический форум. Среди участников, которые искали и находили новые точки роста, — абхазское бизнес-сообщество. Каковы итоги этой масштабной деловой недели? И стал ли Питер продолжением диалога, начатого на Сухумском экономическом форуме? Об инвестициях, связях и перспективах, в эфире радио Sputnik говорили с предпринимателем Симоном Агрба. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, выборы, парламент абхазии, абхазия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, выборы, парламент абхазии, абхазия, аудио

ПМЭФ и абхазский бизнес: курс на международное сотрудничество

15:18 08.06.2026 (обновлено: 15:19 08.06.2026)
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ПМЭФ и абхазский бизнес: курс на международное сотрудничество
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В Санкт-Петербурге завершил работу Международный экономический форум. Среди участников, которые искали и находили новые точки роста, — абхазское бизнес-сообщество. Каковы итоги этой масштабной деловой недели? И стал ли Питер продолжением диалога, начатого на Сухумском экономическом форуме? Об инвестициях, связях и перспективах, в эфире радио Sputnik говорили с предпринимателем Симоном Агрба.
Слушайте подкаст.
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