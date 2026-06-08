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"Совершенствовать надо человека": нужно ли менять законы в Абхазии
"Совершенствовать надо человека": нужно ли менять законы в Абхазии
Sputnik Абхазия
"Законы нужно совершенствовать, но в конечном итоге все решает человек".Директор Центра социально-экономических исследований Абхазии Олег Дамения... 08.06.2026, Sputnik Абхазия
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"Законы нужно совершенствовать, но в конечном итоге все решает человек".Директор Центра социально-экономических исследований Абхазии Олег Дамения прокомментировал Sputnik возможные поправки в избирательное законодательство республики, касающиеся возраста, знания языка и ценза оседлости кандидатов.По мнению ученого, сегодняшние избирательные кампании превратились в "игры" и стали антипримером того, как нужно проводить выборы. Дамения убежден, что важно, чтобы избиратель понимал, кто достоин быть избранным. Для этого нужно обратиться к внутренним ценностям, расширять кругозор и критически относиться в первую очередь к самим себе.Эксперт подчеркнул, что знание абхазского языка и долгосрочное проживание в стране не гарантируют профессионализма и пользы для государства. Гораздо важнее то, ведет ли депутат себя по-абхазски.
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"Совершенствовать надо человека": нужно ли менять законы в Абхазии

21:33 08.06.2026
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"Законы нужно совершенствовать, но в конечном итоге все решает человек".

Директор Центра социально-экономических исследований Абхазии Олег Дамения прокомментировал Sputnik возможные поправки в избирательное законодательство республики, касающиеся возраста, знания языка и ценза оседлости кандидатов.

По мнению ученого, сегодняшние избирательные кампании превратились в "игры" и стали антипримером того, как нужно проводить выборы. Дамения убежден, что важно, чтобы избиратель понимал, кто достоин быть избранным. Для этого нужно обратиться к внутренним ценностям, расширять кругозор и критически относиться в первую очередь к самим себе.

Эксперт подчеркнул, что знание абхазского языка и долгосрочное проживание в стране не гарантируют профессионализма и пользы для государства. Гораздо важнее то, ведет ли депутат себя по-абхазски.
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