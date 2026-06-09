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Что ждет кино: Астрахан рассказал о развитии кинематографа в России и Абхазии
Что ждет кино: Астрахан рассказал о развитии кинематографа в России и Абхазии
Sputnik Абхазия
О том, как развивается кино и как воспитать новых абхазских специалистов, какие темы поднимаются в кинематографе и какая в них должна быть идеология, в беседе... 09.06.2026, Sputnik Абхазия
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Кино связано с литературой, и без хорошей драматургии, литературы не будет действительно интересной ленты, считает Дмитрий Астрахан.Что касается Абхазии, Астрахан наслышан о театрах в республике и профессионализме абхазских режиссеров, но их не так много в стране. В связи с этим он видит необходимость в обучении группы молодых драматургов и режиссеров во Всероссийском госуниверситете кинематографии имени Герасимова.Он уверен, что после пяти лет обучения они смогут написать хорошие истории, сценарии, и будут те, кто это экранизирует. В реализации такого проекта Астрахан не видит сложностей с учетом тесного сотрудничества между Москвой и Сухумом.
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Что ждет кино: Астрахан рассказал о развитии кинематографа в России и Абхазии

13:00 09.06.2026 (обновлено: 23:57 09.06.2026)
© Sputnik / Наала Мукба
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О том, как развивается кино и как воспитать новых абхазских специалистов, какие темы поднимаются в кинематографе и какая в них должна быть идеология, в беседе с ведущим радио Sputnik рассказал худрук "Театра на Трубной", актер и режиссер Дмитрий Астрахан.
Кино связано с литературой, и без хорошей драматургии, литературы не будет действительно интересной ленты, считает Дмитрий Астрахан.
Что касается Абхазии, Астрахан наслышан о театрах в республике и профессионализме абхазских режиссеров, но их не так много в стране. В связи с этим он видит необходимость в обучении группы молодых драматургов и режиссеров во Всероссийском госуниверситете кинематографии имени Герасимова.
Он уверен, что после пяти лет обучения они смогут написать хорошие истории, сценарии, и будут те, кто это экранизирует. В реализации такого проекта Астрахан не видит сложностей с учетом тесного сотрудничества между Москвой и Сухумом.
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