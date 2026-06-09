Обрести язык и не потерять голос

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Петербургтәи аекономикатә форум: алҵшәақәеи афеидеи ҳрылацәажәоит
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аџьармыкьа хада асанитартә ҭагылазаашьа: ахылаԥшҩы еиҳабы ицәажәара
13:33
15 мин
Аицәажәара
Агуманитартә лагер аус ауеит Аҟәа: ахәыҷтәы омбудсмен лцәажәара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Такие обстоятельства
ПМЭФ и абхазский бизнес: курс на международное сотрудничество
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аџьип ала Аԥсны аныҟәарақәа: амашьынарныҟәцаҩ ицәажәара
18:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Аџьармыкьа хада асанитартә ҭагылазаашьа: ахылаԥшҩы еиҳабы ицәажәара
18:15
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Как оживить историю в кино? Разговор с российским режиссером
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аџьип ала Аԥсны аныҟәарақәа: амашьынарныҟәцаҩ ицәажәара
21:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Аџьармыкьа хада асанитартә ҭагылазаашьа: ахылаԥшҩы еиҳабы ицәажәара
21:15
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Как оживить историю в кино? Разговор с российским режиссером
21:34
26 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Архивқәа рымш ауп иахьа: Ажурналистцәа реидгыла ахантәаҩы ицәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Аҟәатәи "Аӡыршьҭра" аиҭашьақәыргыларатә усурақәа: анџьныр хада ицәажәара
13:34
14 мин
Аиҿцәажәара
Аџьип ала Аԥсны аныҟәарақәа: амашьынарныҟәцаҩ ицәажәара
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Пляжный сезон у моря: инфраструктура и точки напряжения
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Такие обстоятельства
Итальянские страсти с абхазским акцентом: режиссер о премьере Молодежного театра
14:33
16 мин
Такие обстоятельства
Новые правила торговли: зачем Абхазия внедрила товарную номенклатуру ЕАЭС
14:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
On air
18:17
2 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Турбаза
Пляжный сезон у моря: инфраструктура и точки напряжения
18:49
25 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260609/obresti-yazyk-i-ne-poteryat-golos-1063566370.html
Обрести язык и не потерять голос
Обрести язык и не потерять голос
Sputnik Абхазия
Абхазский Литерный 09.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-09T12:42+0300
2026-06-09T12:43+0300
абхазия
социальные сети
мнение
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0a/1058186202_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_868fa59898b01939e6ff79e4605e73ab.jpg
Абхазский Литерный Кто против зрелого, профессионального Парламента, да, еще и говорящего на, не для всех родном, но государственном абхазском языке? Мечта, а не Парламент. Без иронии.Языковой вопрос очень болезненный, тревожный и деликатный в многонациональной Абхазии. Как любая тонкая и чувствительная в обществе материя, он располагает к спекуляциям и манипуляциям.Действующий седьмой созыв Парламента рассматривает пакет цензов для избрания в депутаты. Менее чем за год до выборов в восьмой. Практически все они вызвали дискуссию, но норма об обязательном владении абхазским языком воспринялась несколько острее.Будем исходить из того, что каждый гражданин обязан владеть языком своей страны. Это непреложно и это должно произойти непременно. Когда и как? Вопрос точно не в плоскости какой-то отдельной директивы или прописанной на бумаге нормы для участия в выборах. Он гораздо глубже, сложнее и многослойнее.В марте 2022 года под занавес своих полномочий депутаты шестого созыва внесли изменение в конституционный закон о том, что депутатом может быть избран тот, кто владеет государственным абхазским и русским языком. Именно в такой связке без всяких "или". На сайте ЦИК этот закон с поправками выложен. Парламентарии "пощадили", если так можно выразиться, своих преемников — будущий состав седьмого созыва, и вступление в силу отложили до 1 января 2027 года.Пять лет для человека — это много, а пять лет для древнего языка даже не мгновение. Мог ли будущий политик выучить абхазский за этот срок? В каком-то объеме, возможно. Но вряд ли его хватило для работы с документами и аргументированных дискуссий. Для этого уже потребуется значительно больше времени и сил. Пока же решение подгоняется под ответ, вместо того, чтобы действительно решить сложнейшую задачу. За три с лишним десятка лет существования нового абхазского государства не решили, а среди отдельно взятого Парламента, бац, и за пять все исправили. Наивно, как минимум."За все эти годы мы не смогли создать тот инструментарий, который позволил бы действительно сделать повседневным не только в госучреждениях, но и в быту абхазский язык доминирующим языком. Это серьезнейшая проблема, над которой нам нужно всем работать. Я вижу это так, но никак не так, чтобы сказать, что все, стоп, с этого момента все те, кто не знает абхазский, они не имеют права вот такого, и такого", — убежден депутат Леонид Лакербая.Безусловно, владение абхазским языком должно быть преимуществом, но незнание его не должно быть непреодолимым барьером для умного, патриотичного и ответственного политика.Абхазским языком, напоминает Лакербая, не владели абхазы Зураб Ачба, Нателла Акаба, Станислав Лакоба, что не умаляет их заслуг в национально-освободительном движении. Сподвижник Владислава Ардзинба и абхазский ученый Юрий Воронов, создатель армянского батальона Альберт Тополян не говорили на абхазском, но никто их в этом не упрекнет, потому что вся их деятельность была посвящена свободе Абхазии. А теперь бы их, что? Отсекли бы от политической жизни по этому признаку?
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/0a/1058186202_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da70c97adea55421e461588b1353a3fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, социальные сети, мнение
абхазия, социальные сети, мнение

Обрести язык и не потерять голос

12:42 09.06.2026 (обновлено: 12:43 09.06.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукПередача книг для проекта Детские комнаты в поликлиниках
Передача книг для проекта Детские комнаты в поликлиниках - Sputnik Абхазия, 1920, 09.06.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Абхазский Литерный
Кто против зрелого, профессионального Парламента, да, еще и говорящего на, не для всех родном, но государственном абхазском языке? Мечта, а не Парламент. Без иронии.

Языковой вопрос очень болезненный, тревожный и деликатный в многонациональной Абхазии. Как любая тонкая и чувствительная в обществе материя, он располагает к спекуляциям и манипуляциям.

Действующий седьмой созыв Парламента рассматривает пакет цензов для избрания в депутаты. Менее чем за год до выборов в восьмой. Практически все они вызвали дискуссию, но норма об обязательном владении абхазским языком воспринялась несколько острее.

Будем исходить из того, что каждый гражданин обязан владеть языком своей страны. Это непреложно и это должно произойти непременно. Когда и как? Вопрос точно не в плоскости какой-то отдельной директивы или прописанной на бумаге нормы для участия в выборах. Он гораздо глубже, сложнее и многослойнее.

В марте 2022 года под занавес своих полномочий депутаты шестого созыва внесли изменение в конституционный закон о том, что депутатом может быть избран тот, кто владеет государственным абхазским и русским языком. Именно в такой связке без всяких "или". На сайте ЦИК этот закон с поправками выложен. Парламентарии "пощадили", если так можно выразиться, своих преемников — будущий состав седьмого созыва, и вступление в силу отложили до 1 января 2027 года.

Пять лет для человека — это много, а пять лет для древнего языка даже не мгновение. Мог ли будущий политик выучить абхазский за этот срок? В каком-то объеме, возможно. Но вряд ли его хватило для работы с документами и аргументированных дискуссий. Для этого уже потребуется значительно больше времени и сил.

Пока же решение подгоняется под ответ, вместо того, чтобы действительно решить сложнейшую задачу. За три с лишним десятка лет существования нового абхазского государства не решили, а среди отдельно взятого Парламента, бац, и за пять все исправили. Наивно, как минимум.
"За все эти годы мы не смогли создать тот инструментарий, который позволил бы действительно сделать повседневным не только в госучреждениях, но и в быту абхазский язык доминирующим языком. Это серьезнейшая проблема, над которой нам нужно всем работать. Я вижу это так, но никак не так, чтобы сказать, что все, стоп, с этого момента все те, кто не знает абхазский, они не имеют права вот такого, и такого", — убежден депутат Леонид Лакербая.
Безусловно, владение абхазским языком должно быть преимуществом, но незнание его не должно быть непреодолимым барьером для умного, патриотичного и ответственного политика.

Абхазским языком, напоминает Лакербая, не владели абхазы Зураб Ачба, Нателла Акаба, Станислав Лакоба, что не умаляет их заслуг в национально-освободительном движении.

Сподвижник Владислава Ардзинба и абхазский ученый Юрий Воронов, создатель армянского батальона Альберт Тополян не говорили на абхазском, но никто их в этом не упрекнет, потому что вся их деятельность была посвящена свободе Абхазии.

А теперь бы их, что? Отсекли бы от политической жизни по этому признаку?
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0