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Обрести язык и не потерять голос

Обрести язык и не потерять голос

Sputnik Абхазия

Абхазский Литерный 09.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-09T12:42+0300

2026-06-09T12:42+0300

2026-06-09T12:43+0300

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Абхазский Литерный Кто против зрелого, профессионального Парламента, да, еще и говорящего на, не для всех родном, но государственном абхазском языке? Мечта, а не Парламент. Без иронии.Языковой вопрос очень болезненный, тревожный и деликатный в многонациональной Абхазии. Как любая тонкая и чувствительная в обществе материя, он располагает к спекуляциям и манипуляциям.Действующий седьмой созыв Парламента рассматривает пакет цензов для избрания в депутаты. Менее чем за год до выборов в восьмой. Практически все они вызвали дискуссию, но норма об обязательном владении абхазским языком воспринялась несколько острее.Будем исходить из того, что каждый гражданин обязан владеть языком своей страны. Это непреложно и это должно произойти непременно. Когда и как? Вопрос точно не в плоскости какой-то отдельной директивы или прописанной на бумаге нормы для участия в выборах. Он гораздо глубже, сложнее и многослойнее.В марте 2022 года под занавес своих полномочий депутаты шестого созыва внесли изменение в конституционный закон о том, что депутатом может быть избран тот, кто владеет государственным абхазским и русским языком. Именно в такой связке без всяких "или". На сайте ЦИК этот закон с поправками выложен. Парламентарии "пощадили", если так можно выразиться, своих преемников — будущий состав седьмого созыва, и вступление в силу отложили до 1 января 2027 года.Пять лет для человека — это много, а пять лет для древнего языка даже не мгновение. Мог ли будущий политик выучить абхазский за этот срок? В каком-то объеме, возможно. Но вряд ли его хватило для работы с документами и аргументированных дискуссий. Для этого уже потребуется значительно больше времени и сил. Пока же решение подгоняется под ответ, вместо того, чтобы действительно решить сложнейшую задачу. За три с лишним десятка лет существования нового абхазского государства не решили, а среди отдельно взятого Парламента, бац, и за пять все исправили. Наивно, как минимум."За все эти годы мы не смогли создать тот инструментарий, который позволил бы действительно сделать повседневным не только в госучреждениях, но и в быту абхазский язык доминирующим языком. Это серьезнейшая проблема, над которой нам нужно всем работать. Я вижу это так, но никак не так, чтобы сказать, что все, стоп, с этого момента все те, кто не знает абхазский, они не имеют права вот такого, и такого", — убежден депутат Леонид Лакербая.Безусловно, владение абхазским языком должно быть преимуществом, но незнание его не должно быть непреодолимым барьером для умного, патриотичного и ответственного политика.Абхазским языком, напоминает Лакербая, не владели абхазы Зураб Ачба, Нателла Акаба, Станислав Лакоба, что не умаляет их заслуг в национально-освободительном движении. Сподвижник Владислава Ардзинба и абхазский ученый Юрий Воронов, создатель армянского батальона Альберт Тополян не говорили на абхазском, но никто их в этом не упрекнет, потому что вся их деятельность была посвящена свободе Абхазии. А теперь бы их, что? Отсекли бы от политической жизни по этому признаку?

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