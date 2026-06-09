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Выход на международный уровень: Агрба рассказал об участии в ПМЭФ

Выход на международный уровень: Агрба рассказал об участии в ПМЭФ

Sputnik Абхазия

О том, почему участие в ПМЭФ важно для Абхазии, какие вопросы поднимались на форуме, о чем бизнесмены из республики договорились с коллегами из Саудовской... 09.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-09T12:00+0300

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Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня, в нем принимали участие около 20 000 гостей, в том числе делегация из Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба.Бизнесмен Симон Агрба считает, что Абхазия нуждается в участии в подобных форумах, в первую очередь, для формирования отчетливой картины движения экономики. Он также подчеркнул, что Россия – стратегический партнер Абхазии, ближайший сосед, и республика, в частности, зависит от тех экономических процессов, которые там происходят.Предприниматели из республики провели ряд встреч и диалогов с коллегами из других стран. Например, с представителями Саудовской Аравии предварительно договорились о обмене опытом в девелоперском секторе. Кроме того, стороны затронули тему внедрения и применения искусственного интеллекта на всех уровнях строительства от визуализации и проектирования до оптимизации финансовых расходов.

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