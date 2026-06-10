Пресс-конференция, посвященная Международной премии "Евразия" — 2026, пройдет в Sputnik
17:55 10.06.2026 (обновлено: 18:23 10.06.2026)
© Sputnik / Марианна Кубрава Пресс-центр спутник Абхазия
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться
15 июня в 12:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия организаторы представят условия участия, номинации и ключевые направления премии "Евразия" — 2026, которая отмечает проекты в сфере гуманитарного сотрудничества, культуры, образования и общественных инициатив.
Премия реализуется АНО "Евразия" в партнерстве с Россотрудничеством и предназначена для авторов проектов, направленных на развитие сотрудничества между странами Евразии, укрепление общественных связей и сохранение традиционных ценностей.
Участники пресс-конференции:
Вадим Банников — исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Республике Абхазия;
Евгения Елсакова — руководитель Международной премии "Евразия", исполнительный продюсер культурно-массовых проектов АНО "Евразия";
Алиса Гицба — заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии, солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера", автор проекта "Международный музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба", победитель Международной премии "Евразия" 2025 года;
Участники пресс-конференции:
Вадим Банников — исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Республике Абхазия;
Евгения Елсакова — руководитель Международной премии "Евразия", исполнительный продюсер культурно-массовых проектов АНО "Евразия";
Алиса Гицба — заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии, солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера", автор проекта "Международный музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба", победитель Международной премии "Евразия" 2025 года;
Тимур Тания — начальник отдела кинематографии Министерства культуры Республики Абхазия, актер и режиссер;
Эсма Джениа — художественный руководитель Абхазской государственной филармонии имени Р. Д. Гумба, заслуженная артистка Республики Абхазия.
Эсма Джениа — художественный руководитель Абхазской государственной филармонии имени Р. Д. Гумба, заслуженная артистка Республики Абхазия.