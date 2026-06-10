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Ҭеберда ахатәгәаԥхаҩцәа рфорум иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
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Пресс-конференция, посвященная Международной премии "Евразия" — 2026, пройдет в Sputnik
Пресс-конференция, посвященная Международной премии "Евразия" — 2026, пройдет в Sputnik
Sputnik Абхазия
15 июня в 12:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия организаторы представят условия участия, номинации и ключевые направления премии "Евразия" — 2026, которая... 10.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-10T17:55+0300
2026-06-10T18:23+0300
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Премия реализуется АНО "Евразия" в партнерстве с Россотрудничеством и предназначена для авторов проектов, направленных на развитие сотрудничества между странами Евразии, укрепление общественных связей и сохранение традиционных ценностей.Участники пресс-конференции:Вадим Банников — исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Республике Абхазия;Евгения Елсакова — руководитель Международной премии "Евразия", исполнительный продюсер культурно-массовых проектов АНО "Евразия";Алиса Гицба — заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии, солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера", автор проекта "Международный музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба", победитель Международной премии "Евразия" 2025 года;Тимур Тания — начальник отдела кинематографии Министерства культуры Республики Абхазия, актер и режиссер;Эсма Джениа — художественный руководитель Абхазской государственной филармонии имени Р. Д. Гумба, заслуженная артистка Республики Абхазия.
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пресс-центр , пресс-конференции, sputnik, sputnik абхазия, анонсы, культура
пресс-центр , пресс-конференции, sputnik, sputnik абхазия, анонсы, культура

Пресс-конференция, посвященная Международной премии "Евразия" — 2026, пройдет в Sputnik

17:55 10.06.2026 (обновлено: 18:23 10.06.2026)
© Sputnik / Марианна Кубрава Пресс-центр спутник Абхазия
Пресс-центр спутник Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 10.06.2026
© Sputnik / Марианна Кубрава
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15 июня в 12:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия организаторы представят условия участия, номинации и ключевые направления премии "Евразия" — 2026, которая отмечает проекты в сфере гуманитарного сотрудничества, культуры, образования и общественных инициатив.
Премия реализуется АНО "Евразия" в партнерстве с Россотрудничеством и предназначена для авторов проектов, направленных на развитие сотрудничества между странами Евразии, укрепление общественных связей и сохранение традиционных ценностей.

Участники пресс-конференции:

Вадим Банников — исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Республике Абхазия;

Евгения Елсакова — руководитель Международной премии "Евразия", исполнительный продюсер культурно-массовых проектов АНО "Евразия";

Алиса Гицба — заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии, солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера", автор проекта "Международный музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба", победитель Международной премии "Евразия" 2025 года;
Тимур Тания — начальник отдела кинематографии Министерства культуры Республики Абхазия, актер и режиссер;

Эсма Джениа — художественный руководитель Абхазской государственной филармонии имени Р. Д. Гумба, заслуженная артистка Республики Абхазия.
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