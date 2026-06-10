https://sputnik-abkhazia.ru/20260610/press-konferentsiya-posvyaschennaya-mezhdunarodnoy-premii-evraziya--2026-proydet-v-sputnik-1063594221.html

Пресс-конференция, посвященная Международной премии "Евразия" — 2026, пройдет в Sputnik

Пресс-конференция, посвященная Международной премии "Евразия" — 2026, пройдет в Sputnik

Sputnik Абхазия

15 июня в 12:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия организаторы представят условия участия, номинации и ключевые направления премии "Евразия" — 2026, которая... 10.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-10T17:55+0300

2026-06-10T17:55+0300

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Премия реализуется АНО "Евразия" в партнерстве с Россотрудничеством и предназначена для авторов проектов, направленных на развитие сотрудничества между странами Евразии, укрепление общественных связей и сохранение традиционных ценностей.Участники пресс-конференции:Вадим Банников — исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Республике Абхазия;Евгения Елсакова — руководитель Международной премии "Евразия", исполнительный продюсер культурно-массовых проектов АНО "Евразия";Алиса Гицба — заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии, солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера", автор проекта "Международный музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба", победитель Международной премии "Евразия" 2025 года;Тимур Тания — начальник отдела кинематографии Министерства культуры Республики Абхазия, актер и режиссер;Эсма Джениа — художественный руководитель Абхазской государственной филармонии имени Р. Д. Гумба, заслуженная артистка Республики Абхазия.

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