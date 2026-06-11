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Пресс-конференция о IV конкурсе-лаборатории Алисы Гицба пройдет в Sputnik
Пресс-конференция о IV конкурсе-лаборатории Алисы Гицба пройдет в Sputnik
Sputnik Абхазия
Музыкальный конкурс Алисы Гицба проводится с 2022 года, в 2024 году он впервые прошел в формате музыкальной лаборатории. 11.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-11T13:40+0300
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Пресс-конференция, посвященная IV Международному музыкальному конкурсу-лаборатории Алисы Гицба и предстоящим концертам лауреатов конкурса в Абхазии, пройдет в пресс-центре Sputnik 15 июня в 10:00.Участники:
https://sputnik-abkhazia.ru/20260522/1063205212.html
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абхазия, алиса гицба, новости, музыка, культура
абхазия, алиса гицба, новости, музыка, культура
Пресс-конференция о IV конкурсе-лаборатории Алисы Гицба пройдет в Sputnik
13:40 11.06.2026 (обновлено: 13:57 11.06.2026)
Музыкальный конкурс Алисы Гицба проводится с 2022 года, в 2024 году он впервые прошел в формате музыкальной лаборатории.
Пресс-конференция, посвященная IV Международному музыкальному конкурсу-лаборатории Алисы Гицба и предстоящим концертам лауреатов конкурса в Абхазии, пройдет в пресс-центре Sputnik 15 июня в 10:00.
Участники:
Алиса Гицба — автор проекта, Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера", победитель Международной премии "Евразия" 2025 года.
Эсма Джениа — художественный руководитель Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба, Заслуженная артистка Абхазии;
Бэлла Агрба — куратор проекта.