https://sputnik-abkhazia.ru/20260611/press-konferentsiya-o-iv-konkurse-laboratorii-alisy-gitsba-proydet-v-sputnik-1063607303.html

Пресс-конференция о IV конкурсе-лаборатории Алисы Гицба пройдет в Sputnik

Пресс-конференция о IV конкурсе-лаборатории Алисы Гицба пройдет в Sputnik

Sputnik Абхазия

Музыкальный конкурс Алисы Гицба проводится с 2022 года, в 2024 году он впервые прошел в формате музыкальной лаборатории. 11.06.2026, Sputnik Абхазия

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Пресс-конференция, посвященная IV Международному музыкальному конкурсу-лаборатории Алисы Гицба и предстоящим концертам лауреатов конкурса в Абхазии, пройдет в пресс-центре Sputnik 15 июня в 10:00.Участники:

https://sputnik-abkhazia.ru/20260522/1063205212.html

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