https://sputnik-abkhazia.ru/20260612/dostoyanie-naroda-beniya-smirnova-i-glumin-rasskazali-o-sostoyanii-plyazhey-abkhazii-1063652249.html

Достояние народа: Бения, Смирнова и Глумин рассказали о состоянии пляжей Абхазии

Достояние народа: Бения, Смирнова и Глумин рассказали о состоянии пляжей Абхазии

Sputnik Абхазия

Пляжи – это достояние народа, и они должны быть открыты для всех, подчеркнула в беседе с ведущими радио Sputnik начальник отдела анализа и прогнозирования... 12.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-12T19:02+0300

2026-06-12T19:02+0300

2026-06-12T19:02+0300

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Пляжи – это достояние народа, и они должны быть открыты для всех, подчеркнула в беседе с ведущими радио Sputnik начальник отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Инара Бения.Она также напомнила, что пляжи на территории Абхазии не могут сдаваться в аренду, но там может вестись коммерческая деятельность по заключенному с властями временному договору с правом продления.Речь идет о системе договоренностей между государством и бизнесом о праве предоставления услуг на пляжах. Среди видов таких услуг – прокат лежаков, продажа еды и напитков, сдача временных строений, организация экстремальных видов спорта и другое.Подробнее в видео Sputnik.

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