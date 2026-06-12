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Достояние народа: Бения, Смирнова и Глумин рассказали о состоянии пляжей Абхазии
Достояние народа: Бения, Смирнова и Глумин рассказали о состоянии пляжей Абхазии
Sputnik Абхазия
Пляжи – это достояние народа, и они должны быть открыты для всех, подчеркнула в беседе с ведущими радио Sputnik начальник отдела анализа и прогнозирования... 12.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-12T19:02+0300
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Пляжи – это достояние народа, и они должны быть открыты для всех, подчеркнула в беседе с ведущими радио Sputnik начальник отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Инара Бения.Она также напомнила, что пляжи на территории Абхазии не могут сдаваться в аренду, но там может вестись коммерческая деятельность по заключенному с властями временному договору с правом продления.Речь идет о системе договоренностей между государством и бизнесом о праве предоставления услуг на пляжах. Среди видов таких услуг – прокат лежаков, продажа еды и напитков, сдача временных строений, организация экстремальных видов спорта и другое.Подробнее в видео Sputnik.
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абхазия, новости, туризм, мультимедиа, видео, видео
Достояние народа: Бения, Смирнова и Глумин рассказали о состоянии пляжей Абхазии
Пляжи – это достояние народа, и они должны быть открыты для всех, подчеркнула в беседе с ведущими радио Sputnik начальник отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Инара Бения.
Она также напомнила, что пляжи на территории Абхазии не могут сдаваться в аренду, но там может вестись коммерческая деятельность по заключенному с властями временному договору с правом продления.
Речь идет о системе договоренностей между государством и бизнесом о праве предоставления услуг на пляжах. Среди видов таких услуг – прокат лежаков, продажа еды и напитков, сдача временных строений, организация экстремальных видов спорта и другое.
Подробнее в видео Sputnik.