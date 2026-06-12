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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
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Средства ПВО сбили над Россией 231 украинский дрон за ночь
Средства ПВО сбили над Россией 231 украинский дрон за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью дронов. 12.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-12T09:00+0300
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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 231 украинский БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.Аппараты уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями.Кроме того, атаку отразили в Московском регионе, Крыму, Татарстане, над Азовским морем.
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Средства ПВО сбили над Россией 231 украинский дрон за ночь

09:00 12.06.2026 (обновлено: 10:38 12.06.2026)
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Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 231 украинский БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Аппараты уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями.

Кроме того, атаку отразили в Московском регионе, Крыму, Татарстане, над Азовским морем.
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