Средства ПВО сбили над Россией 231 украинский дрон за ночь

СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 231 украинский БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.



Аппараты уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями.



Кроме того, атаку отразили в Московском регионе, Крыму, Татарстане, над Азовским морем.