Средства ПВО сбили над Россией 231 украинский дрон за ночь
09:00 12.06.2026 (обновлено: 10:38 12.06.2026)
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЭтап конкурса по полевой выучке подразделений радиоэлектронной борьбы
© Sputnik / Денис Абрамов/
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Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 231 украинский БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Аппараты уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями.
Кроме того, атаку отразили в Московском регионе, Крыму, Татарстане, над Азовским морем.
Аппараты уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями.
Кроме того, атаку отразили в Московском регионе, Крыму, Татарстане, над Азовским морем.