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Уровень потребления электричества в Абхазии в 2021-2025 годах
Уровень потребления электричества в Абхазии в 2021-2025 годах
Sputnik Абхазия
Уровень потребления электричества в Абхазии снизился, следует из данных Минэнерго.Пик за пять лет зафиксирован в 2022 году — 3,02 млрд кВт·ч. В прошлом году... 12.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-12T18:00+0300
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Уровень потребления электричества в Абхазии снизился, следует из данных Минэнерго.Пик за пять лет зафиксирован в 2022 году — 3,02 млрд кВт·ч. В прошлом году жители республики потребили на полмиллиона кВт·ч меньше.Уточняется, что 720 млн кВт·ч в Абхазию поступило из России. Остальной объем был обеспечен за счет выработки ИнгурГЭС и СухумГЭС.
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абхазия, мультимедиа, инфографика, инфографика
абхазия, мультимедиа, инфографика, инфографика
Уровень потребления электричества в Абхазии в 2021-2025 годах
Уровень потребления электричества в Абхазии снизился, следует из данных Минэнерго.
Пик за пять лет зафиксирован в 2022 году — 3,02 млрд кВт·ч. В прошлом году жители республики потребили на полмиллиона кВт·ч меньше.
Уточняется, что 720 млн кВт·ч в Абхазию поступило из России. Остальной объем был обеспечен за счет выработки ИнгурГЭС и СухумГЭС.