https://sputnik-abkhazia.ru/20260613/edinstvo-narodov-kavkaza-forum-kultury-lykhny-1063673239.html

Единство народов Кавказа: форум культуры "Лыхны"

Единство народов Кавказа: форум культуры "Лыхны"

Sputnik Абхазия

Первый форум культуры народов Кавказа "Лыхны" состоялся в Абхазии 13 июня. 13.06.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

фото

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Форум объединил творческие коллективы, мастеров народных промыслов, дизайнеров, художников, представителей власти и общественных деятелей из Абхазии, республик Северного Кавказа. Главной целью форума, который прошел на исторической поляне Лыхнашта, было продемонстрировать миру богатство и уникальность культуры Абхазии и народов Кавказа.Форум проводился организацией "Абхазские сезоны" и культурно-деловой платформой "Гума" при поддержке президента и правительства Абхазии, Министерства культуры и Министерства туризма , Фонда президентских грантов России.

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