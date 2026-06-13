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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260613/edinstvo-narodov-kavkaza-forum-kultury-lykhny-1063673239.html
Единство народов Кавказа: форум культуры "Лыхны"
Единство народов Кавказа: форум культуры "Лыхны"
Sputnik Абхазия
Первый форум культуры народов Кавказа "Лыхны" состоялся в Абхазии 13 июня. 13.06.2026, Sputnik Абхазия
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Форум объединил творческие коллективы, мастеров народных промыслов, дизайнеров, художников, представителей власти и общественных деятелей из Абхазии, республик Северного Кавказа. Главной целью форума, который прошел на исторической поляне Лыхнашта, было продемонстрировать миру богатство и уникальность культуры Абхазии и народов Кавказа.Форум проводился организацией "Абхазские сезоны" и культурно-деловой платформой "Гума" при поддержке президента и правительства Абхазии, Министерства культуры и Министерства туризма , Фонда президентских грантов России.
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фото , фото
фото , фото

Единство народов Кавказа: форум культуры "Лыхны"

23:00 13.06.2026 (обновлено: 23:23 13.06.2026)
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Первый форум культуры народов Кавказа "Лыхны" состоялся в Абхазии 13 июня.
Форум объединил творческие коллективы, мастеров народных промыслов, дизайнеров, художников, представителей власти и общественных деятелей из Абхазии, республик Северного Кавказа.

Главной целью форума, который прошел на исторической поляне Лыхнашта, было продемонстрировать миру богатство и уникальность культуры Абхазии и народов Кавказа.

Форум проводился организацией "Абхазские сезоны" и культурно-деловой платформой "Гума" при поддержке президента и правительства Абхазии, Министерства культуры и Министерства туризма , Фонда президентских грантов России.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый форум культуры народов Кавказа "Лыхны" состоялся в Абхазии.

Первый форум культуры народов Кавказа &quot;Лыхны&quot; состоялся в Абхазии. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый форум культуры народов Кавказа "Лыхны" состоялся в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Форум, объединивший в себе лучшие традиции и культуру народов Кавказа, состоялся на исторической поляне "Лыхнашта".

Форум, объединивший в себе лучшие традиции и культуру народов Кавказа, состоялся на исторической поляне &quot;Лыхнашта&quot;. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Форум, объединивший в себе лучшие традиции и культуру народов Кавказа, состоялся на исторической поляне "Лыхнашта".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Частью программы были конно-спортивные соревнования и показательные игры. Среди всадников была и юная Кира из Гудауты.

Частью программы были конно-спортивные соревнования и показательные игры. Среди всадников была и юная Кира из Гудауты. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Частью программы были конно-спортивные соревнования и показательные игры. Среди всадников была и юная Кира из Гудауты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На ярмарке были представлены изделия ручной работы мастеров из Абхазии и Адыгеи.

На ярмарке были представлены изделия ручной работы мастеров из Абхазии и Адыгеи. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На ярмарке были представлены изделия ручной работы мастеров из Абхазии и Адыгеи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди них были национальные ножи, струнные инструменты, женские платья и мужские костюмы.

Среди них были национальные ножи, струнные инструменты, женские платья и мужские костюмы. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди них были национальные ножи, струнные инструменты, женские платья и мужские костюмы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Форум посетил президент Абхазии Бадра Гунба, который в том числе познакомился с изделиями народного промысла.

Форум посетил президент Абхазии Бадра Гунба, который в том числе познакомился с изделиями народного промысла. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Форум посетил президент Абхазии Бадра Гунба, который в том числе познакомился с изделиями народного промысла.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Не обошлось и без красивых национальных танцев.

Не обошлось и без красивых национальных танцев. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Не обошлось и без красивых национальных танцев.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Особую роль сыграли любители конного спорта.

Особую роль сыграли любители конного спорта. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Особую роль сыграли любители конного спорта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В программе форума были скачки, конный футбол, стрельба из лука верхом.

В программе форума были скачки, конный футбол, стрельба из лука верхом. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В программе форума были скачки, конный футбол, стрельба из лука верхом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители, в особенности гости республики, остались под большим впечатлением от национального спортивного колорита.

Зрители, в особенности гости республики, остались под большим впечатлением от национального спортивного колорита. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители, в особенности гости республики, остались под большим впечатлением от национального спортивного колорита.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Были и мастер-классы по стрельбе из лука, где девушки уже были не в меньшинстве.

Были и мастер-классы по стрельбе из лука, где девушки уже были не в меньшинстве. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Были и мастер-классы по стрельбе из лука, где девушки уже были не в меньшинстве.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Еще одна локация форума - модный показ дизайнеров из Абхазии и Адыгеи.

Еще одна локация форума - модный показ дизайнеров из Абхазии и Адыгеи. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Еще одна локация форума - модный показ дизайнеров из Абхазии и Адыгеи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Словом, в течение дня каждый мог найти себе развлечение по душе.

Словом, в течение дня каждый мог найти себе развлечение по душе. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Словом, в течение дня каждый мог найти себе развлечение по душе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Глава государства посетил каждую площадку.

Глава государства посетил каждую площадку. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Глава государства посетил каждую площадку.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главная цель форума - продемонстрировать миру богатство и уникальность культуры Абхазии и народов Кавказа.

Главная цель форума - продемонстрировать миру богатство и уникальность культуры Абхазии и народов Кавказа. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главная цель форума - продемонстрировать миру богатство и уникальность культуры Абхазии и народов Кавказа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник собрал на Лыхнашта десятки гостей и закончился праздничным концертом.

Праздник собрал на Лыхнашта десятки гостей и закончился праздничным концертом. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник собрал на Лыхнашта десятки гостей и закончился праздничным концертом.

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