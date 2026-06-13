Единство народов Кавказа: форум культуры "Лыхны"
Главной целью форума, который прошел на исторической поляне Лыхнашта, было продемонстрировать миру богатство и уникальность культуры Абхазии и народов Кавказа.
Форум проводился организацией "Абхазские сезоны" и культурно-деловой платформой "Гума" при поддержке президента и правительства Абхазии, Министерства культуры и Министерства туризма , Фонда президентских грантов России.
Первый форум культуры народов Кавказа "Лыхны" состоялся в Абхазии.
Первый форум культуры народов Кавказа "Лыхны" состоялся в Абхазии.
Форум, объединивший в себе лучшие традиции и культуру народов Кавказа, состоялся на исторической поляне "Лыхнашта".
Форум, объединивший в себе лучшие традиции и культуру народов Кавказа, состоялся на исторической поляне "Лыхнашта".
Частью программы были конно-спортивные соревнования и показательные игры. Среди всадников была и юная Кира из Гудауты.
Частью программы были конно-спортивные соревнования и показательные игры. Среди всадников была и юная Кира из Гудауты.
На ярмарке были представлены изделия ручной работы мастеров из Абхазии и Адыгеи.
На ярмарке были представлены изделия ручной работы мастеров из Абхазии и Адыгеи.
Среди них были национальные ножи, струнные инструменты, женские платья и мужские костюмы.
Среди них были национальные ножи, струнные инструменты, женские платья и мужские костюмы.
Форум посетил президент Абхазии Бадра Гунба, который в том числе познакомился с изделиями народного промысла.
Форум посетил президент Абхазии Бадра Гунба, который в том числе познакомился с изделиями народного промысла.
Не обошлось и без красивых национальных танцев.
Не обошлось и без красивых национальных танцев.
Особую роль сыграли любители конного спорта.
Особую роль сыграли любители конного спорта.
В программе форума были скачки, конный футбол, стрельба из лука верхом.
В программе форума были скачки, конный футбол, стрельба из лука верхом.
Зрители, в особенности гости республики, остались под большим впечатлением от национального спортивного колорита.
Зрители, в особенности гости республики, остались под большим впечатлением от национального спортивного колорита.
Были и мастер-классы по стрельбе из лука, где девушки уже были не в меньшинстве.
Были и мастер-классы по стрельбе из лука, где девушки уже были не в меньшинстве.
Еще одна локация форума - модный показ дизайнеров из Абхазии и Адыгеи.
Еще одна локация форума - модный показ дизайнеров из Абхазии и Адыгеи.
Словом, в течение дня каждый мог найти себе развлечение по душе.
Словом, в течение дня каждый мог найти себе развлечение по душе.
Глава государства посетил каждую площадку.
Глава государства посетил каждую площадку.
Главная цель форума - продемонстрировать миру богатство и уникальность культуры Абхазии и народов Кавказа.
Главная цель форума - продемонстрировать миру богатство и уникальность культуры Абхазии и народов Кавказа.
Праздник собрал на Лыхнашта десятки гостей и закончился праздничным концертом.
Праздник собрал на Лыхнашта десятки гостей и закончился праздничным концертом.