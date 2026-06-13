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Путин: никакие удары ВСУ по России не помогут противнику
Путин: никакие удары ВСУ по России не помогут противнику
Sputnik Абхазия
Президент Владимир Путин напомнил на совещании о масштабных задачах по интеграции новых регионов России и предложил обсудить полученные результаты. 13.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-13T14:00+0300
2026-06-13T14:00+0300
2026-06-13T23:08+0300
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СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Враг не может сдержать натиск и переходит к террористическим методам заявил Владимир Путин на совещании на тему интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Президент отметил, что российская армия продвигается по всем направлениям СВО.Также Путин сказал:"Никакие удары ВСУ по России не помогут противнику", — заявил российский лидер на совещании о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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новости, россия, украина, владимир путин
Путин: никакие удары ВСУ по России не помогут противнику
14:00 13.06.2026 (обновлено: 23:08 13.06.2026)
Президент Владимир Путин напомнил на совещании о масштабных задачах по интеграции новых регионов России и предложил обсудить полученные результаты.
СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Враг не может сдержать натиск и переходит к террористическим методам заявил Владимир Путин на совещании на тему интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Президент отметил, что российская армия продвигается по всем направлениям СВО.
Войска РФ уверенно идут вперед, удерживая стратегическое преимущество.
Новые регионы России к 2030 году должны достигнуть общероссийского уровня по всем основным показателям качества жизни.
Нужно не только воссоздать разрушенную инфраструктуру на этих территориях, но и заложить новую основу для развития.
"Никакие удары ВСУ по России не помогут противнику", — заявил российский лидер на совещании о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.