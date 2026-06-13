https://sputnik-abkhazia.ru/20260613/putin-nikakie-udary-vsu-po-rossii-ne-pomogut-protivniku-1063674684.html

Путин: никакие удары ВСУ по России не помогут противнику

Путин: никакие удары ВСУ по России не помогут противнику

Sputnik Абхазия

Президент Владимир Путин напомнил на совещании о масштабных задачах по интеграции новых регионов России и предложил обсудить полученные результаты. 13.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-13T14:00+0300

2026-06-13T14:00+0300

2026-06-13T23:08+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Враг не может сдержать натиск и переходит к террористическим методам заявил Владимир Путин на совещании на тему интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Президент отметил, что российская армия продвигается по всем направлениям СВО.Также Путин сказал:"Никакие удары ВСУ по России не помогут противнику", — заявил российский лидер на совещании о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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