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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20260613/putin-nikakie-udary-vsu-po-rossii-ne-pomogut-protivniku-1063674684.html
Путин: никакие удары ВСУ по России не помогут противнику
Путин: никакие удары ВСУ по России не помогут противнику
Sputnik Абхазия
Президент Владимир Путин напомнил на совещании о масштабных задачах по интеграции новых регионов России и предложил обсудить полученные результаты. 13.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-13T14:00+0300
2026-06-13T23:08+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Враг не может сдержать натиск и переходит к террористическим методам заявил Владимир Путин на совещании на тему интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Президент отметил, что российская армия продвигается по всем направлениям СВО.Также Путин сказал:"Никакие удары ВСУ по России не помогут противнику", — заявил российский лидер на совещании о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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Путин: никакие удары ВСУ по России не помогут противнику

14:00 13.06.2026 (обновлено: 23:08 13.06.2026)
© Foto / © РИА Новости / POOLВладимир Путин
Владимир Путин - Sputnik Абхазия, 1920, 13.06.2026
© Foto / © РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин напомнил на совещании о масштабных задачах по интеграции новых регионов России и предложил обсудить полученные результаты.
СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Враг не может сдержать натиск и переходит к террористическим методам заявил Владимир Путин на совещании на тему интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Президент отметил, что российская армия продвигается по всем направлениям СВО.
Также Путин сказал:
Войска РФ уверенно идут вперед, удерживая стратегическое преимущество.
Новые регионы России к 2030 году должны достигнуть общероссийского уровня по всем основным показателям качества жизни.
Нужно не только воссоздать разрушенную инфраструктуру на этих территориях, но и заложить новую основу для развития.
"Никакие удары ВСУ по России не помогут противнику", — заявил российский лидер на совещании о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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