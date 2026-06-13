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Открытие III Международного кинофестиваля "Евразия-Кинофест": трансляция завершена
Открытие III Международного кинофестиваля "Евразия-Кинофест": трансляция завершена
Sputnik Абхазия
III Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" стартовал в Сочи.Программа масштабного форума собрала представителей кино, музыки, бизнеса и политики из 25... 13.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-13T17:58+0300
2026-06-13T17:58+0300
2026-06-13T21:14+0300
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III Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" стартовал в Сочи.Программа масштабного форума собрала представителей кино, музыки, бизнеса и политики из 25 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.В мероприятии также принимает участие делегация из Абхазии.Фестиваль продлится до 19 июня. Конкурсная программа включает 20 номинаций.
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видео, мультимедиа, россия, кино, видео
Открытие III Международного кинофестиваля "Евразия-Кинофест": трансляция завершена
17:58 13.06.2026 (обновлено: 21:14 13.06.2026)
III Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" стартовал в Сочи.
Программа масштабного форума собрала представителей кино, музыки, бизнеса и политики из 25 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.
В мероприятии также принимает участие делегация из Абхазии.
Фестиваль продлится до 19 июня. Конкурсная программа включает 20 номинаций.