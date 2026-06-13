Открытие III Международного кинофестиваля "Евразия-Кинофест": трансляция завершена

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Урыстәылеи Аԥсни реизыҟазаашьа: Ахьтәы Парламент адепутат иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны атурист форум аҿы: аблогер Омар Малиа иҿцәажәара
13:33
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аӡырԥхатә комплекс аусушьа аԥхын аамҭазы: азҿлымҳара абанӡамоу
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Радио
Как оживить историю в кино? Разговор с российским режиссером
14:33
13 мин
Дополнительное время
от 7 до 40 км: как Сухум объединил бегунов
14:46
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ашьапылампыл азы адунеи ачемпионат — 2026: ахҳәаа
18:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны атурист форум аҿы: аблогер Омар Малиа иҿцәажәара
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Россия-Абхазия: партнерство в бизнесе
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ашьапылампыл азы адунеи ачемпионат — 2026: ахҳәаа
21:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны атурист форум аҿы: аблогер Омар Малиа иҿцәажәара
21:17
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Россия-Абхазия: партнерство в бизнесе
21:34
26 мин
Асабша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260613/tseremoniya-otkrytiya-iii-mezhdunarodnogo-kinofestivalya-evraziya-kinofest-pryamaya-translyatsiya-1063664891.html
Открытие III Международного кинофестиваля "Евразия-Кинофест": трансляция завершена
Открытие III Международного кинофестиваля "Евразия-Кинофест": трансляция завершена
Sputnik Абхазия
III Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" стартовал в Сочи.Программа масштабного форума собрала представителей кино, музыки, бизнеса и политики из 25... 13.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-13T17:58+0300
2026-06-13T21:14+0300
видео
мультимедиа
россия
кино
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/0d/1063665115_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3343f8c17344de19f34f2812ca4ef39b.jpg
III Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" стартовал в Сочи.Программа масштабного форума собрала представителей кино, музыки, бизнеса и политики из 25 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.В мероприятии также принимает участие делегация из Абхазии.Фестиваль продлится до 19 июня. Конкурсная программа включает 20 номинаций.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/0d/1063665115_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_05c77a76fd77a39b65467d2dd919d8f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, россия, кино, видео
видео, мультимедиа, россия, кино, видео

Открытие III Международного кинофестиваля "Евразия-Кинофест": трансляция завершена

17:58 13.06.2026 (обновлено: 21:14 13.06.2026)
© Foto / Кинофест Евразия
Подписаться
III Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" стартовал в Сочи.

Программа масштабного форума собрала представителей кино, музыки, бизнеса и политики из 25 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.

В мероприятии также принимает участие делегация из Абхазии.

Фестиваль продлится до 19 июня. Конкурсная программа включает 20 номинаций.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0