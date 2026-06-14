https://sputnik-abkhazia.ru/20260614/sputnik-nedeli-den-rossii-gastroli-malogo-teatra-forum-lykhny-i-spasenie-turista-1063692240.html

Sputnik недели: День России, гастроли Малого театра, форум "Лыхны" и спасение туриста

Sputnik недели: День России, гастроли Малого театра, форум "Лыхны" и спасение туриста

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в Абхазии с 8 по 13 июня. 14.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-14T22:50+0300

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О том, как отметили День России в Абхазии, что пожелала Владимиру Путину Бадра Гунба, как прошел первый форум культуры народов Кавказа в Лыхны, зачем в республику приезжал премьер-министр Башкортостана, кто спас утопающего туриста в море у берега Гудауты — читайте в материале Sputnik.День РоссииГосударственный праздник День России ежегодно отмечается 12 июня в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил российского коллегу Владимира Путина и подчеркнул, что этот праздник символизирует многовековую историю российской государственности, величие и силу России, ее неразрывную связь с духовными и нравственными ценностями, единством народов, населяющих страну.Гунба в частности добавил, что абхазский народ ценит неизменную поддержку России и относится к ней с глубокой благодарностью.В российском посольстве в Абхазии прошел официальный прием, который посетили Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, главы министерств и ведомств, общественные и политические деятели.Также в республике прошел ряд мероприятий, приуроченных ко Дню России. Например, на набережной Сухума состоялась акция, в рамках которой раздавали ленточки с российским триколором. Организаторы — представительство Россотрудничества совместно с Дирекцией Всемирного фестиваля молодежи.У Абхазского драмтеатра открылась фотовыставка Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия", посвященная красивейшим местам России. Она была организована Русским домом в Абхазии.Завершился день праздничным концертом солистов московского "Театра на Трубной" на сцене РУСДРАМа.Среди посетителей мероприятия — премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, депутаты и общественность республики.Высокий гость из БашкортостанаНа минувшей неделе президент Бадра Гунба встретился с премьер-министром Башкортостана Андреем Назаровым, сообщили в пресс-службе главы государства.Назаров, в свою очередь, отметил положительную динамику во взаимоотношениях Абхазии как с Россией в целом, так и с Башкортостаном в частности.После встречи с главой государства вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, премьер-министры Абхазии и Башкортостана Владимир Делба и Андрей Назаров осмотрели участок набережной Сухума, реконструкция которого проводится за счет Башкортостана.Делба отметил, что основные работы на этом участке будут завершены в срок. Он добавил, что Андрей Назаров очень трепетно относится к проекту и не в первый раз приезжает с инспекцией.Назаров выразил надежду, что после завершения реконструкции сухумская набережная станет одной из самых красивых в мире.Гастроли Малого театра РоссииВстреча президента Абхазии Бадры Гунба с режиссером Малого театра России Алексеем Дубровским и народной артисткой России Ириной Муравьевой прошла 11 июня."Год юбилейный, 270-й сезон Малого театра, и это показатель того, что Абхазия находится в фарватере и в фокусе внимания. Я благодарю вас за возможность, которую вы сегодня предоставляете нашему абхазскому зрителю", — сказал глава государства.Он также отметил важность долговременного сотрудничества Абхазии и России в культурной сфере и то, что выпускники российских театральных вузов возвращаются в родную страну и блистают на сценах театров.Несмотря на то, что театр впервые приезжает на гастроли в Сухум, с республикой его связывают долгосрочные творческие и культурные отношения, поделился Дубровский.Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба назвал гастроли Малого театра в Сухуме историческим событием. Он отметил, что театр в указе президента РФ назван национальным достоянием России.Малый театр России показал на сцене РУСДРАМа спектакли "Женитьба" и "Игроки" Николая Гоголя.Форум "Лыхны"В минувшую субботу на исторической поляне Лыхнашта прошел первый форум культуры народов Кавказа "Лыхны".В программе форума были ярмарка, экспозиции и фотовыставки, лекторий, круглые столы, конноспортивные соревнования, национальные игры, показ коллекции стилизованных национальных платьев абхазских и кавказских дизайнеров.Культурное событие посетил президент Абхазии Бадра Гунба. Он осмотрел площадки форума, познакомился с мастерами народных промыслов с Северного Кавказа, побывал на экспозиции, посвященной абхазскому женскому седлу, выставке оружия, показе модельеров, попробовал фермерские продукты на ярмарке.Праздник завершился концертом. На сцену вышли ведущие творческие коллективы из Абхазии, Адыгеи и Чечни.Организаторы — АНО "Абхазские сезоны" и культурно-деловая платформа "Гума".Форум проводился при поддержке президента и правительства Абхазии, Министерства культуры и Министерства туризма республики, Фонда президентских грантов России.Развитие сельского хозяйстваПервое заседание комиссии по реализации госпрограммы развития сельских территорий прошло в Кабмине Абхазии.В программу входят предоставление грантов и субсидий, закупка техники и запчастей для МТС, средства для защиты растений от болезней и вредителей, мероприятия в области животноводства, сообщил глава комиссии, вице-премьер Джансух Нанба."Отдельно хотелось бы отметить мероприятие, которое называется “Оказание финансовой поддержки селам”. Как вам известно, в рамках поручения президента в данной программе оно выделено отдельно. Суть заключается в том, что всем селам Республики Абхазия будет по установленному порядку выделяться 1 миллион", — напомнил он.Нанба отметил, что в состав комиссии вошли опытные специалисты, представители госструктур и эксперты.Ответ Кану КварчияБеслан Бигвава раскритиковал заявление депутата Кана Кварчия о возможности налаживания отношений с Грузией.В частности, вице-президент, как ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов, подчеркнул, что такие предложения вызывают удивление, особенно от человека, который сам прошел через военные испытания.Бигвава напомнил, что Грузия до сих пор не подписала мирное соглашение с Абхазией, не отказалась от реваншистских настроений и продолжает блокировать на международных форумах любые позитивные инициативы, касающиеся республики.Он также подчеркнул, что Россия остается стратегическим и единственным союзником для Абхазии, и заявил о недопустимости высказываний или действий, которые могут подорвать союзнические отношения с Россией.Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба прокомментировал в интервью "Апсныпресс" личную пресс-конференцию депутата Кана Кварчия."Выступление депутата Парламента Кана Кварчия в рамках его личной пресс-конференции вызывает определенную реакцию. Я не буду останавливаться на тезисах, озвученных депутатом. Это мнение отдельно взятого депутата. Обычно я не комментирую коллег — ни абхазских, ни российских, тем более когда это может касаться международного контекста", — сказал он.Кроме того, Ашуба подчеркнул, что Парламент Абхазии не ставит под сомнение незыблемость абхазо-российских отношений.Декларация и встреча в СтамбулеСовместную декларацию приняли министры иностранных дел Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, сообщили в МИД Абхазии.Глава МИД Абхазии Олег Барциц провел видеосовещание со своими коллегами Ахсаром Джиоевым и Виталием Игнатьевым.10 июня МИД Абхазии прокомментировал итоги 10-й встречи глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии, состоявшейся 8 июня в Стамбуле.В ведомстве заявили, что принятая декларация содержит шаблонные формулировки, не отражающие современные геополитические реалии. В частности, в МИД Абхазии обратили внимание на положение документа, подтверждающее поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ.Соглашение о сотрудничествеМинистерство культуры Абхазии и Российское общество "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве.Подписи под документом поставили министр культуры Даур Кове и заместитель генерального директора общества "Знание" по международному сотрудничеству Георгий Будный."Для нас этот документ — не просто формальность, а надежная рабочая база на будущее. Наша главная задача — создать среду, в которой молодые ребята смогут получать современный опыт, общаться с интересными лекторами и развивать свои таланты", — написал Кове в своем Telegram-канале.Закрытие канала поставок наркотиковСотрудники СГБ и ФСБ пресекли канал поставки наркотиков из России в Абхазию, сообщили в Службе государственной безопасности Абхазии.Изъято 500 свертков с метадоном, которые курьеры планировали сбыть через тайники-закладки.Установлены причастные к организации канала — выходцы из стран Центральной Азии. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.Спасение утопающего19-летний Мурман Накопия из Сухума спас тонущего туриста в море в Гудауте. Инцидент произошел днем на пляже, когда к молодому человеку подошла женщина с детьми и попросила о помощи: ее супруг, поплыв за надувным кругом, не рассчитал силы, и течение унесло его далеко от берега."Я запрыгнул в воду и поплыл. Казалось, что расстояние около 250 метров, но на деле оказалось больше. Я все это время думал о его маленькой дочери, которая сильно плакала, и не мог вернуться. Плыл с передышками — то на спине, чтобы дать отдых рукам, то кролем", — рассказал он в интервью Sputnik.Добравшись до пострадавшего, Мурман увидел, что тот уже тяжело дышал, был бледным и с посиневшими губами. Он взял надувной круг, за который ухватился мужчина, и стал буксировать его к берегу. Спасатели подобрали их на катере примерно в 50 метрах от берега.Дело Габриэлы ЛахинойСрок содержания под стражей Кристины Лахиной, подозреваемой в убийстве своей малолетней племянницы Габриэлы Лахиной, продлен до 9 сентября.По информации Генпрокуратуры, соответствующее решение принял Сухумский городской суд на заседании 4 июня. Ранее подозреваемую заключили под стражу сроком на два месяца — до 9 июня.Прокуратура Гулрыпшского района возбудила уголовное дело по факту гибели ребенка в результате домашнего насилия. Позднее дело было изъято и передано в Следственное управление Генпрокуратуры.По версии следствия, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, умышленно причинила тяжкий вред здоровью девочки с особой жестокостью. Ей грозит от 8 до 12 лет лишения свободы."Созвездие смелых"В Сухуме начались гастроли сочинского филиала Росгосцирка. Они продлятся до конца августа, всего будет дано 30 представлений.По словам директора Сочинского государственного цирка Натальи Шульги, программа "Магия цирка" включает выступления с экзотическими животными, а также номера акробатов и жонглеров. Артисты цирка — лауреаты российских и международных фестивалей.Гастроли шоу "Созвездие смелых" Сочинского цирка проходили в республике с 14 июня по 21 сентября 2025 года. 14,2 млн рублей, вырученных от продажи билетов, Росгосцирк передал музею Нестора Лакоба.

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