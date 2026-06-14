https://sputnik-abkhazia.ru/20260614/znanie-abkhazskogo-yazyka-i-vozrastnoy-tsenz-dlya-deputatov-chirikba-o-vozmozhnykh-popravkakh-1063718955.html

Знание абхазского языка и возрастной ценз для депутатов: Чирикба о возможных поправках

Знание абхазского языка и возрастной ценз для депутатов: Чирикба о возможных поправках

Sputnik Абхазия

Критерии о необходимости знания государственного языка для кандидатов в Парламент был принят еще в 2022 году и вступает в силу с января 2027 года, напомнил... 14.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-14T21:00+0300

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Он считает, что хотя бы базовый уровень абхазского языка должны знать все те, кто хочет заниматься в республике политикой.Чирикба предлагает внедрить шкалу знания абхазского языка. Такая форма оценки знания будет распространяться на представителей всех национальностей, в том числе абхазской. Она будет разделена на уровни — элементарный, базовый, свободный и профессиональный.Парламентский комитет по государственно-правовой политике рекомендовал к рассмотрению новые поправки в закон "О выборах депутатов Народного собрания". Одними из предлагаемых поправок стали обязательное знание абхазского языка для кандидатов и поднятие возрастного ценза для них с 25 до 35 лет без верхнего ограничения.

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