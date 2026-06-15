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БПЛА и средства борьбы с ними и успешное продвижение российских войск в ДНР

БПЛА и средства борьбы с ними и успешное продвижение российских войск в ДНР

Sputnik Абхазия

Военные заявили о выводе Украиной основных предприятий из Краматорска и Дружковки. Что это означает для России. Об этом и об эффективных способах борьбы с... 15.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-15T11:20+0300

2026-06-15T11:20+0300

2026-06-15T11:20+0300

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БПЛА и средства борьбы с ними и успешное продвижение российских войск в ДНР Sputnik Абхазия БПЛА и средства борьбы с ними и успешное продвижение российских войск в ДНР

Военные заявили о выводе Украиной основных предприятий из Краматорска и Дружковки. Что это означает для России. Об этом и об эффективных способах борьбы с БПЛА, в эфире радио Sputnik говорили с Романом Донецким, блогером, автором ТГ-канала “Donrf”.Слушайте подкаст.

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