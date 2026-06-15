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БПЛА и средства борьбы с ними и успешное продвижение российских войск в ДНР
БПЛА и средства борьбы с ними и успешное продвижение российских войск в ДНР
Sputnik Абхазия
Военные заявили о выводе Украиной основных предприятий из Краматорска и Дружковки. Что это означает для России. Об этом и об эффективных способах борьбы с... 15.06.2026, Sputnik Абхазия
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БПЛА и средства борьбы с ними и успешное продвижение российских войск в ДНР
Sputnik Абхазия
БПЛА и средства борьбы с ними и успешное продвижение российских войск в ДНР
Военные заявили о выводе Украиной основных предприятий из Краматорска и Дружковки. Что это означает для России. Об этом и об эффективных способах борьбы с БПЛА, в эфире радио Sputnik говорили с Романом Донецким, блогером, автором ТГ-канала “Donrf”.Слушайте подкаст.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, донбасс, украина, спецоперация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, донбасс, украина, спецоперация, аудио

БПЛА и средства борьбы с ними и успешное продвижение российских войск в ДНР

11:20 15.06.2026
Радио
БПЛА и средства борьбы с ними и успешное продвижение российских войск в ДНР
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Военные заявили о выводе Украиной основных предприятий из Краматорска и Дружковки. Что это означает для России. Об этом и об эффективных способах борьбы с БПЛА, в эфире радио Sputnik говорили с Романом Донецким, блогером, автором ТГ-канала “Donrf”.
Слушайте подкаст.
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