https://sputnik-abkhazia.ru/20260615/dostizheniya-i-plany-kakie-zadachi-stoyat-pered-goskomsportom-abkhazii-1063718251.html

Достижения и планы: какие задачи стоят перед Госкомспортом Абхазии

Достижения и планы: какие задачи стоят перед Госкомспортом Абхазии

Sputnik Абхазия

Статс-секретарь Госкомспорта Абхазии Идрис Кара-Осман-оглы в интервью радио Sputnik подвел итоги участия делегации в ПМЭФ и рассказал о подготовке к Всемирному... 15.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-15T08:30+0300

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По его словам, встреча руководства ведомства с Министерством спорта России на полях форума прошла продуктивно. Стороны детально обсудили модернизацию спортивной инфраструктуры республики."Наш спорт выходит на новый уровень, и мы стараемся оказывать атлетам максимальную поддержку. Это тяжелый труд, требующий качественной базы. В первую очередь необходима инфраструктура, которая позволит системно тренироваться и показывать высокие результаты", — подчеркнул Кара-Осман-оглы.Также статс-секретарь отметил, что проведение одного из этапов Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии это уникальный шанс заявить о себе на международной арене, и республика обязана использовать его в полной мере.

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