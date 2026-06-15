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Достижения и планы: какие задачи стоят перед Госкомспортом Абхазии
Достижения и планы: какие задачи стоят перед Госкомспортом Абхазии
Sputnik Абхазия
Статс-секретарь Госкомспорта Абхазии Идрис Кара-Осман-оглы в интервью радио Sputnik подвел итоги участия делегации в ПМЭФ и рассказал о подготовке к Всемирному... 15.06.2026, Sputnik Абхазия
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По его словам, встреча руководства ведомства с Министерством спорта России на полях форума прошла продуктивно. Стороны детально обсудили модернизацию спортивной инфраструктуры республики."Наш спорт выходит на новый уровень, и мы стараемся оказывать атлетам максимальную поддержку. Это тяжелый труд, требующий качественной базы. В первую очередь необходима инфраструктура, которая позволит системно тренироваться и показывать высокие результаты", — подчеркнул Кара-Осман-оглы.Также статс-секретарь отметил, что проведение одного из этапов Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии это уникальный шанс заявить о себе на международной арене, и республика обязана использовать его в полной мере.
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Достижения и планы: какие задачи стоят перед Госкомспортом Абхазии

08:30 15.06.2026 (обновлено: 19:22 15.06.2026)
© Видео /Sputnik
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Статс-секретарь Госкомспорта Абхазии Идрис Кара-Осман-оглы в интервью радио Sputnik подвел итоги участия делегации в ПМЭФ и рассказал о подготовке к Всемирному фестивалю молодежи.
По его словам, встреча руководства ведомства с Министерством спорта России на полях форума прошла продуктивно. Стороны детально обсудили модернизацию спортивной инфраструктуры республики.

"Наш спорт выходит на новый уровень, и мы стараемся оказывать атлетам максимальную поддержку. Это тяжелый труд, требующий качественной базы. В первую очередь необходима инфраструктура, которая позволит системно тренироваться и показывать высокие результаты", — подчеркнул Кара-Осман-оглы.

Также статс-секретарь отметил, что проведение одного из этапов Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии это уникальный шанс заявить о себе на международной арене, и республика обязана использовать его в полной мере.
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