Достижения и планы: какие задачи стоят перед Госкомспортом Абхазии
08:30 15.06.2026 (обновлено: 19:22 15.06.2026)
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Статс-секретарь Госкомспорта Абхазии Идрис Кара-Осман-оглы в интервью радио Sputnik подвел итоги участия делегации в ПМЭФ и рассказал о подготовке к Всемирному фестивалю молодежи.
По его словам, встреча руководства ведомства с Министерством спорта России на полях форума прошла продуктивно. Стороны детально обсудили модернизацию спортивной инфраструктуры республики.
"Наш спорт выходит на новый уровень, и мы стараемся оказывать атлетам максимальную поддержку. Это тяжелый труд, требующий качественной базы. В первую очередь необходима инфраструктура, которая позволит системно тренироваться и показывать высокие результаты", — подчеркнул Кара-Осман-оглы.
Также статс-секретарь отметил, что проведение одного из этапов Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии это уникальный шанс заявить о себе на международной арене, и республика обязана использовать его в полной мере.
"Наш спорт выходит на новый уровень, и мы стараемся оказывать атлетам максимальную поддержку. Это тяжелый труд, требующий качественной базы. В первую очередь необходима инфраструктура, которая позволит системно тренироваться и показывать высокие результаты", — подчеркнул Кара-Осман-оглы.
Также статс-секретарь отметил, что проведение одного из этапов Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии это уникальный шанс заявить о себе на международной арене, и республика обязана использовать его в полной мере.