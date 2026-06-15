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Историческое событие: гастроли Малого театра России в Абхазии
Историческое событие: гастроли Малого театра России в Абхазии
Sputnik Абхазия
Впервые Малый театр России приехал в Абхазию с гастролями. Гости выступили на сцене РУСДРАМа и по два раза показали зрители два спектакля – "Игроки" и... 15.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-15T09:00+0300
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В них сыграли такие звезды российского кино и театра, как Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Игорь Петренко.Труппа состояла из 21 актера, среди них шесть народных артистов России. Гастроли прошли при поддержке Министерства культуры России и "Росконцерта" в рамках программы "Большие гастроли".
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мультимедиа, фото , абхазия, фото
мультимедиа, фото , абхазия, фото
Историческое событие: гастроли Малого театра России в Абхазии
Впервые Малый театр России приехал в Абхазию с гастролями. Гости выступили на сцене РУСДРАМа и по два раза показали зрители два спектакля – "Игроки" и "Женитьба" Николая Гоголя.
В них сыграли такие звезды российского кино и театра, как Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Игорь Петренко.
Труппа состояла из 21 актера, среди них шесть народных артистов России. Гастроли прошли при поддержке Министерства культуры России и "Росконцерта" в рамках программы "Большие гастроли".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Малый театр России впервые выступил на абхазской сцене.
Малый театр России впервые выступил на абхазской сцене.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гастроли театра проходили с 11 по 14 июня.
Гастроли театра проходили с 11 по 14 июня.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На сцене РУСДРАМа они показали по два раза два спектакля – "Игроки" и "Женитьба" по произведениям Николая Гоголя.
На сцене РУСДРАМа они показали по два раза два спектакля – "Игроки" и "Женитьба" по произведениям Николая Гоголя.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гастроли прошли при поддержке Министерства культуры России и "Росконцерта" в рамках программы "Большие гастроли".
Гастроли прошли при поддержке Министерства культуры России и "Росконцерта" в рамках программы "Большие гастроли".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Постановки вызвали большой интерес у публики и собрала полные залы.
Постановки вызвали большой интерес у публики и собрала полные залы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Труппа состоит из 21 актера, среди них шесть народных артистов России.
Труппа состоит из 21 актера, среди них шесть народных артистов России.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В спектаклях сыграли такие звезды российского кино и театра, как Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Игорь Петренко.
В спектаклях сыграли такие звезды российского кино и театра, как Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Игорь Петренко.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На показы приходили как жители Абхазии, так и гости из российских городов.
На показы приходили как жители Абхазии, так и гости из российских городов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Историческим событием назвал гастроли Малого театра России гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
Историческим событием назвал гастроли Малого театра России гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Актеры порадовали зрителей не только талантливой игрой, но и яркими костюмами и декорациями.
Актеры порадовали зрителей не только талантливой игрой, но и яркими костюмами и декорациями.