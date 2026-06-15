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https://sputnik-abkhazia.ru/20260615/istoricheskoe-sobytie-gastroli-malogo-teatra-rossii-v-abkhazii-1063689697.html
Историческое событие: гастроли Малого театра России в Абхазии
Историческое событие: гастроли Малого театра России в Абхазии
Sputnik Абхазия
Впервые Малый театр России приехал в Абхазию с гастролями. Гости выступили на сцене РУСДРАМа и по два раза показали зрители два спектакля – "Игроки" и... 15.06.2026, Sputnik Абхазия
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В них сыграли такие звезды российского кино и театра, как Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Игорь Петренко.Труппа состояла из 21 актера, среди них шесть народных артистов России. Гастроли прошли при поддержке Министерства культуры России и "Росконцерта" в рамках программы "Большие гастроли".
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мультимедиа, фото , абхазия, фото
мультимедиа, фото , абхазия, фото

Историческое событие: гастроли Малого театра России в Абхазии

09:00 15.06.2026
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Впервые Малый театр России приехал в Абхазию с гастролями. Гости выступили на сцене РУСДРАМа и по два раза показали зрители два спектакля – "Игроки" и "Женитьба" Николая Гоголя.
В них сыграли такие звезды российского кино и театра, как Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Игорь Петренко.
Труппа состояла из 21 актера, среди них шесть народных артистов России. Гастроли прошли при поддержке Министерства культуры России и "Росконцерта" в рамках программы "Большие гастроли".
© Sputnik / Томас Тхайцук

Малый театр России впервые выступил на абхазской сцене.

Малый театр России впервые выступил на абхазской сцене. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Малый театр России впервые выступил на абхазской сцене.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гастроли театра проходили с 11 по 14 июня.

Гастроли театра проходили с 11 по 14 июня. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гастроли театра проходили с 11 по 14 июня.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцене РУСДРАМа они показали по два раза два спектакля – "Игроки" и "Женитьба" по произведениям Николая Гоголя.

На сцене РУСДРАМа они показали по два раза два спектакля – &quot;Игроки&quot; и &quot;Женитьба&quot; по произведениям Николая Гоголя. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцене РУСДРАМа они показали по два раза два спектакля – "Игроки" и "Женитьба" по произведениям Николая Гоголя.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гастроли прошли при поддержке Министерства культуры России и "Росконцерта" в рамках программы "Большие гастроли".

Гастроли прошли при поддержке Министерства культуры России и &quot;Росконцерта&quot; в рамках программы &quot;Большие гастроли&quot;. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гастроли прошли при поддержке Министерства культуры России и "Росконцерта" в рамках программы "Большие гастроли".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Постановки вызвали большой интерес у публики и собрала полные залы.

Постановки вызвали большой интерес у публики и собрала полные залы. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Постановки вызвали большой интерес у публики и собрала полные залы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Труппа состоит из 21 актера, среди них шесть народных артистов России.

Труппа состоит из 21 актера, среди них шесть народных артистов России. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Труппа состоит из 21 актера, среди них шесть народных артистов России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектаклях сыграли такие звезды российского кино и театра, как Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Игорь Петренко.

В спектаклях сыграли такие звезды российского кино и театра, как Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Игорь Петренко. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектаклях сыграли такие звезды российского кино и театра, как Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Игорь Петренко.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На показы приходили как жители Абхазии, так и гости из российских городов.

На показы приходили как жители Абхазии, так и гости из российских городов. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

На показы приходили как жители Абхазии, так и гости из российских городов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Историческим событием назвал гастроли Малого театра России гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Историческим событием назвал гастроли Малого театра России гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Историческим событием назвал гастроли Малого театра России гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Актеры порадовали зрителей не только талантливой игрой, но и яркими костюмами и декорациями.

Актеры порадовали зрителей не только талантливой игрой, но и яркими костюмами и декорациями. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Актеры порадовали зрителей не только талантливой игрой, но и яркими костюмами и декорациями.

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