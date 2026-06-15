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Историческое событие: гастроли Малого театра России в Абхазии

Историческое событие: гастроли Малого театра России в Абхазии

Sputnik Абхазия

Впервые Малый театр России приехал в Абхазию с гастролями. Гости выступили на сцене РУСДРАМа и по два раза показали зрители два спектакля – "Игроки" и... 15.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-15T09:00+0300

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В них сыграли такие звезды российского кино и театра, как Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Игорь Петренко.Труппа состояла из 21 актера, среди них шесть народных артистов России. Гастроли прошли при поддержке Министерства культуры России и "Росконцерта" в рамках программы "Большие гастроли".

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