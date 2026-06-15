https://sputnik-abkhazia.ru/20260615/vzaimnyy-interes-gastroli-sochinskogo-tsirka-v-abkhazii--1063635014.html
Взаимный интерес: гастроли Сочинского цирка в Абхазии
Взаимный интерес: гастроли Сочинского цирка в Абхазии
Sputnik Абхазия
Приезд сочинского цирка в Абхазию – это уже не просто гастроли, это настоящая традиция. В прошлом году они приехали впервые за 30 лет и остались не на месяц, а... 15.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-15T10:27+0300
2026-06-15T10:27+0300
2026-06-15T10:27+0300
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Взаимный интерес: Сочинский цирк в Абхазии
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Сочинский цирк в Абхазии
Приезд сочинского цирка в Абхазию – это уже не просто гастроли, это настоящая традиция. В прошлом году они приехали впервые за 30 лет и остались не на месяц, а на все лето и даже сентябрь. 50 представителей, почти 28 тысяч зрителей, а когда уезжали, оставили Абхазии подарок -14 миллионов рублей на восстановление музея Нестора Лакоба.С 13 июня по 30 августа Сочинский цирк будет работать в Абхазии. О программе, о том, какие животные приехали, и о сотрудничестве цирка с Абхазией в эфире радио Sputnik рассказали, Наталья Шульга - директор сочинского цирка, и Вера Мещанова - дрессировщица, главный организатор гастролей.Слушайте подкаст.
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подкасты, цирк, гастроли, аудио
подкасты, цирк, гастроли, аудио
Взаимный интерес: гастроли Сочинского цирка в Абхазии
Приезд сочинского цирка в Абхазию – это уже не просто гастроли, это настоящая традиция. В прошлом году они приехали впервые за 30 лет и остались не на месяц, а на все лето и даже сентябрь. 50 представителей, почти 28 тысяч зрителей, а когда уезжали, оставили Абхазии подарок -14 миллионов рублей на восстановление музея Нестора Лакоба.
С 13 июня по 30 августа Сочинский цирк будет работать в Абхазии. О программе, о том, какие животные приехали, и о сотрудничестве цирка с Абхазией в эфире радио Sputnik рассказали, Наталья Шульга - директор сочинского цирка, и Вера Мещанова - дрессировщица, главный организатор гастролей.