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Взаимный интерес: гастроли Сочинского цирка в Абхазии

Взаимный интерес: гастроли Сочинского цирка в Абхазии

Sputnik Абхазия

Приезд сочинского цирка в Абхазию – это уже не просто гастроли, это настоящая традиция. В прошлом году они приехали впервые за 30 лет и остались не на месяц, а... 15.06.2026, Sputnik Абхазия

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Взаимный интерес: Сочинский цирк в Абхазии Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Сочинский цирк в Абхазии

Приезд сочинского цирка в Абхазию – это уже не просто гастроли, это настоящая традиция. В прошлом году они приехали впервые за 30 лет и остались не на месяц, а на все лето и даже сентябрь. 50 представителей, почти 28 тысяч зрителей, а когда уезжали, оставили Абхазии подарок -14 миллионов рублей на восстановление музея Нестора Лакоба.С 13 июня по 30 августа Сочинский цирк будет работать в Абхазии. О программе, о том, какие животные приехали, и о сотрудничестве цирка с Абхазией в эфире радио Sputnik рассказали, Наталья Шульга - директор сочинского цирка, и Вера Мещанова - дрессировщица, главный организатор гастролей.Слушайте подкаст.

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