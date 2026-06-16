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На благо общества: Будный рассказал о работе российского общества "Знание" в Абхазии

На благо общества: Будный рассказал о работе российского общества "Знание" в Абхазии

Sputnik Абхазия

Российское общество "Знание" — ведущая просветительская организация России, которая ведет свою историю с 1947 года. В 2025 году организация начала свою... 16.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-16T19:00+0300

2026-06-16T19:00+0300

2026-06-16T19:00+0300

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Чуть больше года назад российское общество "Знание" открыло свое первое зарубежное представительство в Абхазии.В минувшую пятницу в Абхазском госуниверситете открылся "Дом знаний" для того, чтобы жители республики могли реализовать там свои проекты на благо общества, сказал в интервью Sputnik замгендиректора Российского общества "Знание" по международному сотрудничеству Георгий Будный.Пространство, оборудованное качественной мультимедийной техникой, позволить проводить мероприятия любого формата, добавил он.Созданные условия будут способствовать комфортному проведению не только лекций и форумов, но также кинофестивалей, кинопросмотры, организации театральных постановок и игр КВН. Кроме того, в этом году планируется запуск профориентационный проект по типу проекта "Россия — мои горизонты".Несколько раз в неделю в школах будут проводиться уроки, где детям рассказывают о разных профессиях и возможностях, которые они открывают.

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