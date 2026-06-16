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На благо общества: Будный рассказал о работе российского общества "Знание" в Абхазии
На благо общества: Будный рассказал о работе российского общества "Знание" в Абхазии
Sputnik Абхазия
Российское общество "Знание" — ведущая просветительская организация России, которая ведет свою историю с 1947 года. В 2025 году организация начала свою... 16.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-16T19:00+0300
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Чуть больше года назад российское общество "Знание" открыло свое первое зарубежное представительство в Абхазии.В минувшую пятницу в Абхазском госуниверситете открылся "Дом знаний" для того, чтобы жители республики могли реализовать там свои проекты на благо общества, сказал в интервью Sputnik замгендиректора Российского общества "Знание" по международному сотрудничеству Георгий Будный.Пространство, оборудованное качественной мультимедийной техникой, позволить проводить мероприятия любого формата, добавил он.Созданные условия будут способствовать комфортному проведению не только лекций и форумов, но также кинофестивалей, кинопросмотры, организации театральных постановок и игр КВН. Кроме того, в этом году планируется запуск профориентационный проект по типу проекта "Россия — мои горизонты".Несколько раз в неделю в школах будут проводиться уроки, где детям рассказывают о разных профессиях и возможностях, которые они открывают.
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абхазия, видео, мультимедиа, общество "знание", видео
абхазия, видео, мультимедиа, общество "знание", видео

На благо общества: Будный рассказал о работе российского общества "Знание" в Абхазии

19:00 16.06.2026
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Российское общество "Знание" — ведущая просветительская организация России, которая ведет свою историю с 1947 года. В 2025 году организация начала свою деятельность в странах зарубежья, в том числе в Абхазии.
Чуть больше года назад российское общество "Знание" открыло свое первое зарубежное представительство в Абхазии.

В минувшую пятницу в Абхазском госуниверситете открылся "Дом знаний" для того, чтобы жители республики могли реализовать там свои проекты на благо общества, сказал в интервью Sputnik замгендиректора Российского общества "Знание" по международному сотрудничеству Георгий Будный.

Пространство, оборудованное качественной мультимедийной техникой, позволить проводить мероприятия любого формата, добавил он.

Созданные условия будут способствовать комфортному проведению не только лекций и форумов, но также кинофестивалей, кинопросмотры, организации театральных постановок и игр КВН. Кроме того, в этом году планируется запуск профориентационный проект по типу проекта "Россия — мои горизонты".

Несколько раз в неделю в школах будут проводиться уроки, где детям рассказывают о разных профессиях и возможностях, которые они открывают.
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