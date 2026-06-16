https://sputnik-abkhazia.ru/20260616/svo-osvobozhdenie-konstantinovki-i-kieva-neobratimo-1063718114.html

СВО: освобождение Константиновки и Киева необратимо

СВО: освобождение Константиновки и Киева необратимо

Sputnik Абхазия

Российские войска наступают на всех участках фронта — вопреки недавнему "ультиматуму" Британии, Германии, Франции и постоянной кампании западных СМИ о переходе... 16.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-16T09:00+0300

2026-06-16T09:00+0300

2026-06-16T09:00+0300

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Российские "Цирконы" систематически прилетают по военным объектам в Киеве и других городах Украины, подчеркивая реальное соотношение сил на поле боя. В Донбассе кипит Константиновский "котел", бандеровцы "эвакуируют" заводы Краматорска, фронт движется на запад.ВС России 15 июня нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования по киевским бункерам ВСУ, СБУ и НАТО, территориальным центрам комплектования. В Киеве, Днепропетровске, Харькове горят объекты ВПК, где иностранные комплектующие ранее превращались в "исконно украинские" БпЛА и крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".По данным Минобороны РФ, целями удара стали восемь киевских военных заводов: "Маяк", "Радар", "Буревестник", Агрегатный и Авиаремонтный № 410, "Укр Армо Тех" и "Беспилотные технологии", цех БПЛА киностудии им. Довженко (предприятия выпускали комплектующие и боеприпасы для дронов и ракет, авиадвигатели, РЛС). Пострадали также киевский терминал "Новая почта" (доставка и хранение продукции военного назначения), Днепровский завод электромеханического оборудования, харьковские предприятия "Гринхаус Солюшн" и "ДТ-1" (сборка боевых частей для дронов и ракет). Поражены военные аэродромы противника Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка. В Одессе мощный пожар и детонация 15 июня четырех ракет "Фламинго" с уничтожением двух пусковых установок стали результатом нештатного запуска по Крыму.В Киеве и прилегающих районах сгорели десятки объектов ВСУ и ВПК. Взрывы зафиксированы в Сумской, Харьковской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской областях. Эффективность достигнута комбинированным применением дронов, баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет. Командование ВСУ насчитало в российском "залпе" более 680 ракет и дронов, однако суть не в количестве, а в технологиях. "Цирконы" и другие гиперзвуковые "монстры" России западными средствами ПВО не перехватываются, включая "мифологизированный" ЗРК Patriot.Американская газета NYT констатировала: украинским прокси-войскам нечего противопоставить российским баллистическим ракетам. Фактически нечего противопоставить и странам НАТО, которые снабжают ВСУ, отставая в технологиях и темпах/объемах военного производства. Россия ежемесячно производит 113 баллистических ракет — в два раза больше, чем США зенитных ракет PAC-3 — всего 52 единицы. В этих цифрах сквозит обреченность украинской прокси-армии на поражение (капитуляцию) или физическое уничтожение.Критерий истины — "котел"Президент РФ Владимир Путин 13 июня напомнил: российские войска удерживают стратегическое преимущество на всей линии фронта, и попытки противника наносить "точечные удары дронами" ход боевых действий не изменят. Позиция Кремля резко контрастирует с демагогией Киева о "перехвате инициативы", однако единственная реальность СВО — линия фронта, которая необратимо сдвигается на запад. Российские войска штурмуют одновременно несколько городов — Константиновку, Красный Лиман, Купянск-Узловой, Орехов. Украинская прокси-армия безвозвратно потеряла уже более двух миллионов военнослужащих.Темп продвижения группировки войск "Юг" в Константиновке и формирование там "котла" для фрагментированных частей ВСУ заставляют киевский режим ускорять эвакуацию заводов из Дружковки, Краматорска и Славянска. Минобороны РФ отмечает: "Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины... свидетельствуют о подготовке к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации". На что надеются в Киеве?Журнал Forbes 12 июня сообщил: "Украинские "зоны поражения" окончательно развалились. Российские штурмовики группами по 2–3 человека незаметно просачиваются сквозь оборону ВСУ и создают "беспилотные коридоры", по которым продвигаются атакующие подразделения. У малочисленных украинских гарнизонов нет шансов выжить". Кроме подразделений ВСУ, в российских "котлах" исчезают надежды западных кукловодов на сохранение бандеровского режима.Газета Politico сегодня констатировала: "Саммит G7 не сулит Киеву ничего хорошего". Интересы США и Украины не совпадают. Старейшая газета в Чехии Lidovky дополнила: "Европа подошла к пределу своих возможностей помощи Киеву. Без переговоров с Москвой ничего не получится". Невзирая на театрализованную демагогию, активные поставки западных дронов и данных американской разведки, загнанный в угол "пианист" Зеленский не имеет шансов выиграть в этом конфликте даже собственную жалкую жизнь.Безусловно, Россия не уступит Западу часть исторически своей и стратегически важной территории, которая стала антироссийской "Украиной" в результате досадных экспериментов разнокалиберных революционеров и "реформаторов" XX века. В обозримой перспективе военное поражение ВСУ и НАТО может выглядеть как результат переговоров с "американскими посредниками" или "иранский компромисс", однако неизменной целью СВО является капитуляция противника. Для этого Россия не пожалеет времени и ресурсов.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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мнение, колумнисты, авторы