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Выборы в Госдуму России пройдут 20 сентября

Выборы в Госдуму России пройдут 20 сентября

Sputnik Абхазия

Всего в Единый день голосования в стране пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. 16.06.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Выборы в Госдуму России пройдут 20 сентября. Указ подписал президент Владимир Путин.Работа по подготовке к голосованию уже началась. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что единый день голосования может продлиться три дня.На него запланированы также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

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