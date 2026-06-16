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Выборы в Госдуму России пройдут 20 сентября
Выборы в Госдуму России пройдут 20 сентября
Sputnik Абхазия
Всего в Единый день голосования в стране пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. 16.06.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Выборы в Госдуму России пройдут 20 сентября. Указ подписал президент Владимир Путин.Работа по подготовке к голосованию уже началась. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что единый день голосования может продлиться три дня.На него запланированы также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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россия, новости, госдума рф, цик рф
россия, новости, госдума рф, цик рф

Выборы в Госдуму России пройдут 20 сентября

11:10 16.06.2026
© Sputnik / Михай Караус / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования за рубежом
Единый день голосования за рубежом - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2026
© Sputnik / Михай Караус
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Всего в Единый день голосования в стране пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Выборы в Госдуму России пройдут 20 сентября. Указ подписал президент Владимир Путин.
"Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября", — говорится в тексте.
Работа по подготовке к голосованию уже началась. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что единый день голосования может продлиться три дня.
На него запланированы также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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